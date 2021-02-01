Akılsız Başın Cezasını Ayaklar Çeker atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bu atasözünü etrafımızdakilere de sıklıkla söyleriz. Akılsız başın cezasını ayaklar çeker atasözünü bu yazımızda açıklayacağız. Böylelikle sizde bu atasözünün anlamını öğrenerek cümle içinde kullanabileceksiniz.

Akılsız Başın Cezasını Ayaklar Çeker Atasözünün (TDK) Anlamı Nedir?

Akılsız başın cezasını ayaklar çeker atasözünün iki anlamı vardır;

1- İyi düşünüp taşınmadan, hesaplamadan verdiğimiz kararlar, yaptığımız işler bizi kötü sonuçlarla karşılaştırır. Bizi çıkmaza sokup oraya buraya koşturur, yorgun düşürür. Hemen her şeyi yeni baştan yapmak durumuyla yüz yüze getirir.

2- İşin başında verilen kararın ortaya koyduğu tutum kötü sonuçlar çıkarabilir. Çıkan bu kötü sonuçların sıkıntılarını, zahmetini buyruk altında çalışanlar çeker.

Akılsız Başın Cezasını Ayaklar Çeker Atasözün Cümle İçinde Kullanımı Nasıl Olur?

Akılsız başın cezasını ayaklar çeker atasözünün cümle içinde kullanımı;

- Kestirme diye bu yolu seçtim yanıldım, akılsız başın cezasını ayaklarım çekti.

- İşe gitmek için evden geç çıktı sorun yaşadı akılsız başın cezasını ayakları çekti.