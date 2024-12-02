‘Akıllı laboratuvarlar’ resim yarışması

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Yarışma Türkiye genelindeki okullarda öğrenim gören tüm ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin katılımına açık ve ücretsiz. Yarışmaya gönderilecek çalışmaların akıllı laboratuvar konusunu ele alması gerekiyor. Eserler özgünlük, resim tekniği, kompozisyon ve amaca uygunluk gibi kriterler dikkate alınarak değerlendirilecek. İlk aşamada sadece dijital ortamda değerlendirme yapılacak. İlk aşamayı geçerek finale kalan eserlerin orijinal hâlleri istenecek.

ESERLER TAKVİMDE YER ALACAK

Değerlendirmeler sonucunda ödüle layık görülen eserler; ilkokul ve ortaokul olmak üzere iki farklı kategoride birinci, ikinci ve üçüncü olarak belirlenecek. Birinciye 25 bin, ikinciye 15 bin ve üçüncüye 10 bin TL ödül verilecek. Ayrıca ilk üçe girenler dışında her iki kategoride en yüksek puana sahip 15’er eser, sergilenme hakkı kazanacak. Toplam 12 eser, 2026 TÜBİTAK BUTAL Masa Takvimi’nde yer alacak.

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“Hayallerinizi çizin, geleceğe iz bırakın” denilerek yapılan katılım çağrısında, ”Geleceğin bilim ve teknolojisine yön veren akıllı laboratuvarları ve onların önemini görsel anlatı yeteneğinizle resimleyebilirsiniz. Hayal gücünüzle düşünerek “Akıllı Laboratuvarlar” konseptini estetik ve yaratıcı bir bakışla ele alabilirsiniz. Bilim ve teknolojiyi sanatla buluşturarak yeteneklerinizi sergileme fırsatı yakalayabilirsiniz” ifadesine yer verildi.