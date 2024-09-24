‘Akıllı Köy’ ödüle doymuyor

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Türkiye’nin ilk tarımsal e-ticaret sitesini kuran Tülin Akın, köylünün teknolojiyle tanışması için yaptığı bir dizi çalışmanın ardından 2015’te Aydın’da Türkiye’nin ilk Akıllı Köyü’nü kurmuştu. Yapay zekâlı sulama sisteminden toplu sağım sistemine, bitkilerin su, besin ve ilaçlama ihtiyaçlarını daha doğru bir şekilde belirleyen ‘dijital yaprak’tan akıllı bilgilendirme sistemlerine kadar pek çok teknolojik uygulamanın kullanıldığı ‘Akıllı Köy’, çiftçiye teknoloji kullanılarak verimin nasıl arttırılacağını ve köyde nelerin başarılabileceğini gösterdi.

Dünyada çiftçilere yönelik uygulamalı teknoloji eğitimi veren ilk ‘Akıllı Köy’ü kuran Tülin Akın, aldığı ödüllere bir yenisini daha ekledi. Akın, bu yıl sürdürülebilir kalkınma temelli ‘sosyal girişimcilik’ temasıyla verilen 5’inci Selçuk Yaşar Ödülü’nün sahibi oldu. Akın; “20 yıl önce tarımın sorunlarını teknolojiyi kullanarak çözmek için yola çıkmış biri olarak, yine tarımın sorunlarını görüp onları güçlü bir şekilde çözen Selçuk Yaşar adına ödül almış olmak benim için çok gurur verici” dedi.

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Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden iş insanı Selçuk Yaşar adına verilen ödülün 5’inci sahibi, Türkiye’nin ilk tarımsal e-ticaret sistemini hayata geçiren Tülin Akın oldu. Akın, girişimcilik kariyerine 2004 yılında öğrenciyken kurduğu Tarımsal Pazarlama Web Platformu ile başladı. Türkiye’deki çiftçilerin ilk kez bir araya gelip, bilgi alışverişinde bulunup, ürünlerini pazarlayabildikleri platform, tarım sektöründe önemli rol oynadı. Akın, Türkiye’de 1,5 milyon, Ortadoğu ve Afrika’da 8,5 milyon çiftçiyi bilgi ve teknolojiyle bir araya getirdiği Çiftçi Kulübü gibi projelerle tarımın gelişimine sağladığı katkılar nedeniyle pek çok ödül alırken bu ödüllerden sonuncusu Yaşar Üniversitesi ile Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı’nın iş birliğiyle düzenlenen ‘Selçuk Yaşar Ödülü’ oldu.

İYİ Kİ VARSIN DEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

Başarılı girişimci ödül törenindeki konuşmasında şunları söyledi:

“20 yıl önce tarımın sorunlarını teknolojik olarak çözmek için yola çıkmış biri olarak, tarımın sorunlarını yıllar öncesinden görüp onları güçlü bir şekilde çözen Selçuk Yaşar adına ödül almış olmak benim için çok gurur verici. Seçici kurula, Yaşar ailesine, Yaşar Üniversitesi’ne, beni kutlamak için törene katılanlara, bana da ‘İyi ki varsın’ dediğiniz için teşekkür ederim. Bu ödülü tabii ki tek başıma almadım. Sevgili ekibime ve sevgili aileme desteği için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.”

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TÜLİN AKIN’IN ÖDÜL KOLEKSİYONU

Çiftçilere yönelik ilk ‘Akıllı Köy’ü kuran 42 yaşındaki Tülin Akın, köy okulu öğretmeni ve çiftçi bir annenin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. Eğitim hayatına Şanlıurfa’da başladı, ortaokul ve liseyi ise İstanbul’da tamamladı. Akdeniz Üniversitesi Tarımsal Pazarlama alanındaki ön lisans eğitiminin ardından Anadolu Üniversitesi işletme fakültesini bitirdi. 2022’de liderlik yeteneklerini geliştirmek amacıyla Harvard Üniversitesi’nde tam burslu ‘Sistem Değişikliği için Liderlik’ eğitimi aldı. Girişimcilik kariyerine 2004’te öğrenciyken kurduğu tarımsal pazarlama web platformuyla başlayan Akın, 2013’te JCI-TOYP Dünya’nın 10 Başarılı Genci Girişimcilik Ödülü ve aynı yıl Anita Borg Institute Uluslararası Sosyal Etki Ödülü gibi prestijli ödüllerin sahibi oldu. Tülin Akın, 2014 yılında BM tarafından “Barış için İş” dalında Nobel’e aday gösterildi. 2018 Yılında World Economic Forum’da Schwab Vakfı Dünyanın En İyi Sosyal Girişimcisi olurken, 2021 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Meaningful Business 100’e seçildi ve 2022 Yılında ise Bloomberg Yeni Ekonomi Katalizörü ödülüne layık görüldü. İki çocuk annesi Tülin Akın, tarıma ve doğaya olan tutkusu nedeniyle kızlarının adını Özüm Su ve Ekin Rüzgar koydu.

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HER GİRİŞİM BİR EKOSİSTEM YARATTI

Törende konuşan Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı Başkanı ve Yaşar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, “eğitim babam Selçuk Yaşar’ın en çok önem verdiği konuların başındaydı. İyi eğitim almanın ülkemiz ve dünya için önemini her zaman vurgulardı. Biz de onun vizyonunu gelecek nesillere aktaracağız” dedi.

SOSYAL GİRİŞİMCİLİĞİ ÖNEMSİYORUZ

‘Sosyal girişimcilik’ teması özelinde belirlenen seçici kurulda; Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Global Teknoloji Lideri Ayşegül İldeniz, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Girişimci Prof. Dr. Aytül Erçil, TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Itır Erhart yer aldı. Üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı da, “Üniversitemizde toplumsal dönüşümün önemli araçlarından biri olan sosyal girişimciliği yaygınlaştırmayı ve bu alandaki ihtiyaçları karşılamayı oldukça önemsiyoruz. Sosyal girişimciler toplumsal sorunlara yenilikçi çözümler getiren ve uygulayan liderlerdir” derken Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller ise “kurucumuzun vizyonunun izinde ilerlemeye devam ediyoruz. Akademik donanımlarının yanı sıra gençlerimizi topluma katkı sağlayarak geleceği dönüştürecek bireyler olarak da yetiştirmekte kararlıyız. Ödülümüzün genç nesillere ilham kaynağı olacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

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AKILLI KÖYDE HANGİ TEKNOLOJİLER VAR?

Türkiye’den ve farklı ülkelerden çiftçi gruplarının ziyaret ettiği Akıllı Köy’de köylüler merak ettikleri alanlarda eğitimler alabiliyorlar. Köyde bahçe düzeni ile hangi ürüne hangi teknolojilerin kullanılabileceğine yönelik tarımsal uygulamalar gösteriliyor. Ayrıca hibeler ve krediler kçiftçiler bilgilendiriliyor. ‘Akıllı Köy’ kampüsündeki bazı teknolojik uygulamalar şunlar:

-Yapay zekâlı sulama sistemi

-Ortak süt sağım sistemi

-Akıllı mera

-Kovan takip sistemi

-Güneş enerjisiyle sebze kurutma

-Robot atölyesi

-Analiz laboratuvarı

-Dijital yaprak

-Dijital feromon tuzağı

-Zirai atık ünitesi

-Erken uyarı sistemi