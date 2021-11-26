Akıllı kelimesinin eş anlamlısı nedir? Akıllının eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Akıllı, davranış olarak doğru hareket eden insanlar için kullanılan bir sıfattır. Aklı olan, aklını kullanan veya aklı ile hareket eden manalarına gelir. Akıllı alay veya tehdit anlamında kullanılabilir. 'Akıllıya bak!' veya ' Akıllı ol, aklını alırım.' cümleleri farklı anlam ifada eder. Bu anlamlar mecazidir. 'Akıllı öğrenciler çalışkan olur' cümlesindeki Akıllı gerçek anlamda kullanılmıştır.

Akıllı Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Arapça akl kökünden gelir. Ukala aslında akıllılar anlamına gelir. Günümüzde ise küstah anlamında kullanılmaktadır. Akıllı kelimesi cümlede bazı durumlarda 'kendini zeki sanan' anlamında kullanılabilir.

Akıllının Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (TDK)

Eş anlamlı yani aynı anlama gelen kelimeler asıl kelimenin yerine kullanılabilir. Akıllı kelimesiyle eş anlamlı olan kelimeler: 'Zeki, ihtiyatlı, uslu, tedbirli ve fikirli gibi kelimeler akıllı kelimesinin yerine kullanılabilir. Bu eş anlamlı kelimeler;

1- Bu çocuk çok zeki.

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2- İhtiyatlı davranan sporcu birinci oldu.

3- Uslu öğrenciler çalışkan olur.

4- Tedbirli davranan insanlar daha az hata yapar.

5- Fikirli çocuklar gelecek vadediyor, gibi cümlelerde kullanılabilir.