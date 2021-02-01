Akıllı Düşman Akılsız Dosttan Hayırlıdır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Akıllı düşman akılsız dosttan hayırlıdır atasözü düşmanın akıllı olanını dostun akılsız olana tercih edilebileceğini belirtmektedir. Bu durumun insan için daha hayırlı olduğunu söyler.

Akıllı Düşman Akılsız Dosttan İyidir Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Akıllı düşman akılsız dosttan iyidir atasözü TDK' da açıklanarak tanımlanmıştır. Şu şekilde tanımlanmıştır: "Akılsız kimse iyi niyetli olsa dahi yaptığı işin ne gibi kötü sonuçlar doğuracağını hesap edemediğinden dostuna bilmeyerek fenalık edebilir, akıllı düşmanın yapacağı kötülükse akıl yoluyla sezilir ve gereken tedbir alınabilir anlamına gelmektedir". Buradan çıkaracağımız mana aklın her anlamda çok önemli bir unsur olduğudur. Bir insanın aklının yeterince çalışmaması o insan iyi niyetli olsa dahi yapacağı işlerin iyi sonuçlanmasına izin vermez.

Akıllı Düşman Akılsız Dosttan İyidir Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Bu atasözümüz de günlük hayatta öğüt vermek içerikli kullandığımız cümlelerdendir. Örneğin: Kızım, dostunu da düşmanını da akıllısından seç, atalarımız akıllı düşman akılsız dosttan iyidir diye öğütlemiş, bu söze kulak ver.