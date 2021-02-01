Akılları Pazara Çıkarmışlar Herkes Yine Kendi Aklını Almış atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Türkçede birçok atasözü bulunmaktadır. Bu atasözlerinin bazıları çok uzun ve kolay anlaşılmayacak atasözleridir. Atasözlerinin anlamları mutlaka araştırılmalıdır. Akılları pazara çıkarmışlar herkes yine kendi aklını almış atasözünün anlamı ve cümle içinde kullanımı nedir? İşte Akılları pazara çıkarmışlar herkes yine kendi aklını almış atasözünün anlamı.
Her insan hayatını farklı yaşar. Farklı fikirler, farklı istekler, aynı olaylar karşısında farklı davranışlar vardır. Tüm buradaki farklılıklar aslında olması gereken hususlarda biridir. İnsanlar arasındaki bu farklılık ile birlikte genel olarak kendi davranışlarına benzer özellik gösteren insanlar birbirlerine yakın olurlar.
Akılları Pazara Çıkarmışlar Herkes Yine Kendi Aklını Almış Atasözünün Anlamı
Bir kişi kendi tutumunu, davranışını başka bir kişininkinden üstün görür. Herhangi bir konu ile ilgili olarak kendi düşüncesinden farklı düşüncedeki insanları yanlış görür. Öyle ki herkesin düşüncesini satılığa çıkarabilseler herkes yine kendi düşüncesini alır.
Akılları Pazara Çıkarmışlar Herkes Yine Kendi Aklını Almış Atasözünün Cümledeki Örneği
O kadar anlatıyorum düşüncesinden bir adım bile sapmadı ne demişler, akılları pazara çıkarmışlar herkes yine kendi aklını almış.
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