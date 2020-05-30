Akıllara takılan sorulara videolu yanıtlar

Sosyal medyada yayınlanan videonun başlangıcında Bakan Selçuk’un şu ifadeleri yer aldı:

“Salgın sürecinde velilerimizin aklında sorular olması çok normal. Bakan olarak kaygılarınızı azaltacak bir video paylaşmak istiyorum. Bir eğitimci ve baba olarak ise çocuklarımızın sağlığı için Bilim Kurulu ile istişare ederek her türlü önlemi aldığımızı bilmenizi isterim.”

Salgın sürecinde velilerimizin aklında sorular olması çok normal.

Bakan olarak kaygılarınızı azaltacak bir video paylaşmak istiyorum. Bir eğitimci ve baba olarak ise çocuklarımızın sağlığı için Bilim Kurulu ile istişare ederek her türlü önlemi aldığımızı bilmenizi isterim. pic.twitter.com/yoT7TQw31g — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) May 30, 2020