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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 30.05.2020 - 18:02,Son Güncelleme:

Akıllara takılan sorulara videolu yanıtlar

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Akıllara takılan sorulara videolu yanıtlar
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaklaşık üç hafta sonra gerçekleştirilecek LGS hakkında akıllara takılan sorulara yanıt vermeyi hedefleyen bir video yayınladı.

Sosyal medyada yayınlanan videonun başlangıcında Bakan Selçuk’un şu ifadeleri yer aldı:
“Salgın sürecinde velilerimizin aklında sorular olması çok normal. Bakan olarak kaygılarınızı azaltacak bir video paylaşmak istiyorum. Bir eğitimci ve baba olarak ise çocuklarımızın sağlığı için Bilim Kurulu ile istişare ederek her türlü önlemi aldığımızı bilmenizi isterim.”

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