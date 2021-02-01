Akıl Yaşta Değil Baştadır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Akıl yaşta değil baştadır atasözü genel itibari ile insanların yaşları ne olursa olsun mantıklı hareket edip, konuşabilecekleri anlamına gelmektedir. Bu anlamı ile akıl yaşta değil baştadır atasözü cümle içerisinde sıklıkla kullanılmaktadır.

Akıl Yaşta Değil Baştadır Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre akıl yaşta değil baştadır atasözünün anlamı; insanların yaşı ilerledikçe sadece dış görünüşlerinde değişme olur. Yani kimse yaşlandıkça akıllanmaz. İnsanların mantıklı davranmaları ve konuşmalarının yaşlarıyla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Bu durumu anlatabilmek için akıl yaşta değil baştadır atasözü kullanılmaktadır.

Akıl Yaşta Değil Baştadır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Çocuğun olgun davranışları akıl yaşta değil baştadır atasözünü kanıtlar nitelikteydi.

Burada çocuğun yaşından daha olgun davrandığı ve konuştuğu anlatılmaktadır. Ancak kişilerin davranışları ve konuşmalarındaki olgunluklarının yaşıyla bir ilgisi yoktur. Bu durum atasözü ile pekiştirilmiştir.