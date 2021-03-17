Akıl Küpü ne demek? Akıl Küpü deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Türkçede Akıl Küpü ile eş anlamlı olan birçok deyim vardır. Bunların arasında en yaygın olanları ''Akıl Dolu'' ve ''Akıl Hocası'' deyimleridir.

Akıl Küpü Ne Demek?

Genellikle çocuklar için kullanılan akıl küpü deyimi, çok zeki ve çabuk öğrenen anlamına gelir. Verdiği akıl dolu cevaplarla herkesi kendisine hayran bırakan çocuklar için de ''akıl küpü'' denir.

Akıl Küpü Deyiminin Anlamı (TDK)

TDK'ya göre akıl küpü deyimi, farkındalık seviyesi yüksek, çok akıllı ve öğrenmeye açık demektir.

Akıl Küpü Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Onunla sadece beş dakika konuşmak bile akıl küpü olduğunu anlamak için yeterli.

2- Bu yazar tam anlamıyla bir akı küpü

3- Eğitimin kalitesi arttıkça akıl küpü olan çocuklar daha kolay fark ediliyor.