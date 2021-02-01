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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 01.02.2021 - 04:12 | Son Güncelleme:

Akıl Kişiye Sermayedir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Akıl Kişiye Sermayedir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Akıl kişiye sermayedir atasözü sıklıkla günlük hayatta kullandığımız bir sözdür. Atasözü hayatımıza yön verirken aynı zaman da nasihattir de. Bu yazı da akıl kişiye sermayedir atasözü hakkında bilgi edineceğiz. İşte, merak edilen tüm detaylar.

Akıl kişiye sermayedir sözü çok eski zamanlardan bugünlere kadar gelmiş bir atasözüdür. Bu atasözünde anlatılmak istenen akılın önemine vurgu yapmaktır. Bir işe kalkışırken ilk önceliğin düşünce ve fikir ile başlaması gerektiğini vurgular.

 Akıl Kişiye Sermayedir Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Akıl kişiye sermayedir atasözünün TDK sözlüğünde göre anlamı aşağıdaki gibidir.

 `Bir kimsenin giriştiği işlerde en büyük yardımcısı aklıdır.` Anlamında kullanılan bir söz. Yani mantıklı akla ve düşünceye sahip bir kişinin üstesinden gelemeyeceğim bir şey olamaz. Aklı sayesinde her şeyi yapabilecek düzeydedir.

 Akıl Kişiye Sermayedir Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı Nasıl Olur?

 Akıl kişiye sermayedir atasözü aslında en iyi şeylerin bile akıl olmasan yetersiz kaldığına değinmektedir. Bu atasözüne örnek verecek olursak;

 - İş kuracak arkadaşımıza dedem akıl kişiye sermayedir dedi.

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