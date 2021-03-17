Akıl Hocası ne demek? Akıl Hocası deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Kanaat Önderi ile eş anlamlı olan Akıl Hocası deyiminin yerine kullanılabilecek deyimler şunlardır Yol Yordam Sahibi ve Öncü Olmak.

Akıl Hocası Ne Demek?

Akıl Hocası, diğer deyimlerden farklı olarak hem olumlu hem de olumsuz anlamda kullanılır Sadece bilgili ve iyi eğitimli kişilere Akıl Hocası denmez. Bilgi sahibi olmadığı konularda ahkam kesen ve herkese akıl vermeye çalışan kişiler de bu isimle anılır.

Akıl Hocası Deyiminin Anlamı (TDK)

Anlam: Etrafındaki insanları belli başlı konularda yönlendiren ve ikaz eden kimse. Anlam: Kendisinden böyle bir şey talep edilmediği halde herkese akıl veren kişi.

Akıl Hocası Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Bu devirde akıl hocalığı yapmak cahil insanlara kaldı.

2- İnsanın hayatında her zaman fikir alabileceği bir akıl hocası olmalı.