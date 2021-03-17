Akıl Defteri ne demek? Akıl Defteri deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Akıl defteri yeni bir deyim olmasına rağmen özellikle gençler arasında hızla yayılmıştır. Önem arz eden ve üzerinden ne kadar zaman geçer geçsin unutulmayacak şeyleri anlatırken ''akıl defterime yazdım'' kalıbı kullanılır.

Akıl Defteri Ne Demek?

Akıl defteri deyimi, gelecek planlarının tarihleri ile birlikte yazıldığı bir tür not defteridir. Hafıza anlamına da gelen deyim, unutulmaması gereken önemli şeyleri tanımlar.

Akıl Defteri Deyiminin Anlamı (TDK)

Anlamı: Günlük ve aylık planların yazıldığı, ajanda olarak da kullanılabilen bir not defteri. Anlamı: İnsanın yıllar geçse bile asla unutamayacağı özel anılar. Hafıza.

Akıl Defteri Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Bence herkesin gelecek planlarını yazdığı bir akıl defteri olmalı.

2- Onunla yaşadığımız şeyler o kadar özel ki akıl defterimden hiçbir zaman silinmeyecek.