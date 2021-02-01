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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 01.02.2021 - 04:09 | Son Güncelleme:

Akıl Akıldan Üstündür atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Akıl Akıldan Üstündür atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Akıl akıldan üstündür cümlesi pek çok insan tarafından sıklıkla kullanılan bir atasözüdür. Ancak bu atasözünün doğru bir şekilde kullanılabilmesi için anlamının da iyi bir şekilde öğrenilmesi gerekmektedir. Akıl akıldan üstündür atasözü ne anlama gelir ve cümle içinde kullanımı gibi bilgileri sizler için derledik.

Akıl akıldan üstündür atasözünü pek çok kişi muhakkak duymuştur. Bu atasözü tek başına bir cümle olarak ya da bir cümle içerisinde anlamına uygun bir şekilde kullanılabilmektedir. Bu atasözünün doğru anlamı ile kullanılabilmesi için anlamının iyi bir şekilde öğrenilmesi gerekmektedir.

 Akıl Akıldan Üstündür Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Akıl akıldan üstündür kelimesinin anlamı bir kişinin düşünemediği ya da aklına gelmeyen bir çözümün başka birinin aklına gelebileceği anlamında kullanılır. Türk Dil Kurumu Akıl akıldan üstündür atasözünü bu şekilde açıklamaktadır.

 Akıl Akıldan Üstündür Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Bunu iyi düşündün, akıl akıldan üstündür.

 Cümlede kişinin aklına gelmeyen çözümün başka biri tarafından düşündüğü bu sebeple iki kişinin çözüm aramasının daha mantıklı olduğu anlamına gelmektedir. Cümlede bu anlam göz önünde bulundurularak kullanılmıştır.

 

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