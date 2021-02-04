Akıl Adama Sermayedir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Bir insana öğüt olarak verilebilecek en iyi atasözleri arasında akıl adama sermayedir atasözü geliyor. Aynı zamanda birçok kişi de bu atasözünün ne anlama geldiği konusunda araştırma gerçekleştirmektedir. İşte akıl adama sermayedir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (tdk) hakkında merak edilenler.
Çok fazla bilinmemesine rağmen akıl adama sermayedir atasözü en anlamlı örnekler içerisinde yer almaktadır. Anlamını öğrendikten sonra amaca uygun şekilde farklı yerlerde bu atasözünü kullanmak mümkündür.
Akıl Adama Sermayedir Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Bir insanın hayatındaki en değerli sermayesi aklıdır. Çünkü başarılı olmak ve bir şeyleri tamamlayabilmek için her zaman akla ihtiyaç vardır. Bu sermaye o kadar önemlidir ki, bir kere kaybedildiğinde yeri doldurulamaz. O yüzden hem maddi hem de manevi yönden yüksek bir kazancın yolu her zaman akıldan geçer.
Akıl Adama Sermayedir Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Halk arasında birçok farklı yerde kullanılan akıl adama sermayedir atasözü, yazılı ya da sözlü olarak değişik zamanlarda değerlendirilebilir.
‘’Şunu hayatta hiç unutma ki; akıl adama sermayedir.’’
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