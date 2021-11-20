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Akdi faiz nedir, nasıl hesaplanır? Akdi faiz ne zaman başlar?

Akdi faiz nedir, nasıl hesaplanır Akdi faiz ne zaman başlar

Merkez Bankası’nın aldığı kararlar içinde kredi kartı işlemlerinden alınan akdi faiz oranı düşürüldü. Resmi Gazete’de yayınlanan bildiriye göre Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak olan aylık azami akdi faiz oranı belirleniyor. Akdi Faiz nedir, nasıl hesaplanır sizler için derledik.

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Milyonlarca kredi kartı kullanıcısını yakından ilgilendiren akdi faiz oranı ile ilgili kararlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından alınıyor. Türk lirası ve yabancı para cinsinden kredi kartına uygulanacak olan işlemlerde uygulanacak olan aylık azami gecikme ve akdi faiz oranları belirleniyor.

 Akdi Faiz Nedir?

 Akdi faiz, kredi kartınızın dönem borcunu ödedikten sonra uygulanacak olan bir faiz türüdür. Diğer yandan kredi kartının asgari ödeme ve gecikme faizi ödemeniz gereken asgari tutar ve asgari tutarın üzerinde kalan tutara göre ayrı faiz oranları ile hesaplama yapılır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yabancı para ve Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak olan aylık azami gecikme ve akdi faiz oranları belirleniyor.

 Kredi kartlarının asgari ödemelerinin geciktirilmesi durumunda bu tutarın faizi ile ödenmesi gereken asgari miktar ve asgari miktarın üzerinde kalan kısma bakılarak faiz oranları da ayrı ayrı hesaplanır. Kredi kartı borcunuzu ödememeniz halinde ya da belli bir miktarını ödemeniz durumunda kredi kartınıza akdi faiz ya da diğer ile gecikme faizi eklenir.

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 Akdi Faiz Nasıl Hesaplanır?

 Akdi faiz, kredi kartınızın dönem borcu ödenmesinin ardından kartınıza uygulanan faize akdi faiz adı verilir. Akdi faizler, kredi kartı borcunuzun asgari tutarının dışında kalan kısmına uygulanan faizdir. Aylık borcunuzun asgari tutar olan kısmı için %1.40 faiz uygulanırken, asgari tutardan fazla olan kısmı için de %1.70 tutarında gecikme faizi alınır.

 Akdi Faiz Ne Zaman Başlar?

 Akdi faiz, aksine kurulmuş olan bir sözleşme yoksa ticari bir borcun faizi, belli bir vade yoksa da ihtar gününden ve vadenin bitiminden itibaren işlemeye başlar. Akdi faiz, kredi kartı kullanıcılarının yakından merak ettiği ve takip ettiği bir faiz çeşididir. Bu faiz oranı, borç tutarınıza ve borcunuzun ne kadarını ödediğinize göre hesaplanır. Akdi faiz hesaplaması, Merkez Bankası tarafından belirlenen oranlar çerçevesinde hesaplanır. Bu oranlar, düzenli olarak değişebilir. Akdi faiz, bankaların kredi kartları için uygulayacağı faiz oranının belirlenmesini sağlar. Akdi faiz, borcun ödenmeyen kısmı için alınan ve bu tutar için işleyen bir faiz türüdür.

 Kredi Kartlarına Uygulanan Faiz ve Ücretlendirmeler

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 Kredi kartlarına uygulanan faiz ve ücretlendirmeler her banka için farklılık gösterebilir. Bu nedenle kredi kartı başvurusu yapmadan önce öncelikle bu bilgilerin detaylı bir şekilde incelenmesi gerekir. Bankaların belirlediği faiz oranları ilgili dönemler için geçerlidir. Aynı zamanda bu belirlenen oranlar, azami oranlar olup, bankalar bu oranları aşmamak şartıyla kredi kartı işlemlerinde uygulayacakları faiz oranlarını serbest bir şekilde belirleyebilir.

 Katılım bankaların tarafından kredi kartı işlemlerinde uygulanacak olan aylık akdi kar payı oranları aylık olarak belirlenen azami akdi faiz oranlarını geçemez. Aynı zamanda, aylık gecikme cezası oranları da aylık azami gecikme faiz oranlarını geçemez. Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde yapılacak aylık azami gecikme faiz oranı, yabancı para cinsinden yapılan kredi kartı işlemlerinde uygulanacak olan aylık azami akdi faiz oranlarına, 30 baz puan daha eklenerek belirlenir.

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 Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak olan aylık azami gecikme faiz oranları, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak olan aylık azami akdi faiz oranına da 30 baz puan eklenerek belirlenir.

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