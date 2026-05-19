Akdeniz’i buluşturan proje

İzmir’de başlayan bir okul projesi, kısa sürede Türkiye sınırlarını aşarak uluslararası bir üretim ve sürdürülebilirlik modeline dönüştü. Tire Belgin Atilla Çağlıoğlu Lisesi’nin yürüttüğü eTwinning projesi kapsamında Türkiye’den İstanbul, İzmir, Samsun, Antalya Manavgat ve Hatay’daki okullar ile Yunanistan ve İtalya’dan öğretmenler aynı projede buluştu. Yaklaşık 200 öğrencinin aktif rol aldığı çalışmada Türk öğrenciler tamamen doğal içeriklerle lavanta özlü ıslak mendil yaptı. İtalyan öğrenciler ise doğal krem ve çeşitli bitkisel bakım ürünleri geliştirdi. Böylece Türk, Yunan ve İtalyan öğrenciler bir Akdeniz bitkisi olan lavantayla kültürlerarası işbirliği gerçekleştirdiler.

Projede ilk adım okul bahçelerine lavanta fidelerinin dikilmesiyle atıldı. Öğrenciler teorik öğrenimin yanı sıra doğrudan üretim sürecinin içinde yer aldı. Lavantaların ekiminden bakımına, öz elde edilmesinden ürün geliştirme aşamasına kadar tüm süreç öğrenciler tarafından yürütüldü. Öğrenciler lavanta özünü; sirke, doğal yağlar ve suyla birleştirerek kimyasal içermeyen doğal ıslak mendiller üretti. Özellikle sıcak hava koşullarında sınıflarda kullanılmak üzere hazırlanan ürünler, çevre dostu içerikleriyle dikkat çekti.

Projeyi yürüten öğretmenler, çalışmanın sıradan bir sınıf etkinliği olmasının ötesine geçmesini hedeflediklerini belirterek öğrencilerin doğayla bağ kurmasını, üretim odaklı düşünmesini ve sürdürülebilir yaşam konusunda farkındalık kazanmasını amaçladıklarını ifade etti. Projede “doğa”, “toprak” ve “yeşil vatan” temaları merkeze alınırken öğrencilerin sınıf dışı öğrenme ortamlarında aktif rol üstlenmesi hedeflendi. Lavanta üretimi zamanla yeni fikirlerin de kapısını açtı. Türkiye’de öğrenciler doğal ıslak mendil ve hijyen ürünleri geliştirirken, İtalya’daki proje ortakları lavanta yağından doğal el kremi üretti. Böylece proje yalnızca bir tarım çalışması olmaktan çıkarak doğal bakım ürünlerinin geliştirildiği çok yönlü bir öğrenci girişimine dönüştü. Öğretmenler, lavantanın ilerleyen süreçte sprey, doğal dezenfektan ve farklı bitkisel bakım ürünlerinde de kullanılabileceğini belirtiyor.

ÖNEMLİ KAZANIMLAR ELDE ETTİK

Projeyi hayata geçiren Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesinde görev yapan 15 yıllık İngilizce öğretmeni Didem Özü, öğrencilerin üretimin her aşamasında görev almasının önemli kazanımlar sağladığını vurgulayarak projeyi şöyle anlattı:

“Öğrenciler hem ekip çalışması deneyimi yaşadı hem de doğaya karşı farkındalık geliştirdi. Önce lavantalarını diktik, sonra proje büyüdü. Bu kapsamda birçok farklı uygulama yaptık. Aynı zamanda Türkiye, İtalya ve Yunanistan’daki öğrenciler arasında kültürel etkileşim de kuruldu. Çevrim içi toplantılar ve ortak çalışmalar sayesinde öğrenciler farklı ülkelerdeki akranlarıyla birlikte üretim yapma deneyimi yaşadı.

Lavanta fidelerinden üretim malzemelerine kadar birçok konuda sağlanan destek sayesinde projenmiz sürdürülebilir şekilde ilerliyor. Bu yolculuk öğrenciler açısından yalnızca bir üretim çalışması değil, aynı zamanda doğayı tanıma, paylaşma ve uluslararası iş birliği geliştirme deneyimine dönüştü. Öğrencilerimizin hem akademik hem sosyal gelişimlerini destekleyen bu modelin farklı okullara da örnek olmasını hedefliyoruz.”

eTWINNING NEDİR?

eTwinning, Avrupa’daki okulların ortak projeler yürütmesini sağlayan uluslararası bir eğitim platformu olarak biliniyor. Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen sistem sayesinde öğretmenler farklı ülkelerdeki okullarla ortak çalışmalar geliştiriyor. Öğrenciler ise kültürlerarası etkileşim, yabancı dil kullanımı, dijital beceri ve proje tabanlı öğrenme deneyimi kazanıyor. Türkiye’nin de aktif olarak yer aldığı platformda çevre, sürdürülebilirlik, teknoloji, sanat ve bilim gibi farklı alanlarda çok sayıda ortak eğitim projesi yürütülüyor.