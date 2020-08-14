Akdeniz ve Çukurova rektörlüğüne dikkat çeken atamalar

Akdeniz’in iki büyük üniversitesine kariyerleri başarılarla dolu iki kadın tıp profesörü atandı. Çukurova Üniversitesi Rektörü olarak atanan Meryem Tuncel kariyerini sürdürdüğü ABD’de geçtiğimiz aylarda ‘Dalında Mükemmelliği Yakalamış’ tıp fakültesi profesörlerini onurlandırmak amacıyla verilen ‘Endowed Chair Ödülü’nün sahibi olmuştu. Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Özlenen Özkan ise aynı üniversitede Türkiye’nin ilk yüz naklini gerçekleştiren ekibin içinde yer alıyordu.

ABD'DEN ÇUKUROVA'YA REKTÖR ATANDI

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Meryem Tuncel, Teksas Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapıyordu. Prof. Dr. Tuncel, ‘Dalında Mükemmelliği Yakalamış’ tıp fakültesi profesörlerini onurlandırılmak amacıyla verilen 'Endowed Chair' ödülünün de sahibi. Babası ilkokul öğretmeni olan Prof. Dr. Meryem Tuncel, dört çocuktan biri olarak o zamanlar Adana’ya bağlı olan Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde dünyaya geldi. Lise eğitimini burada tamamladı. Ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. Geçtiğimiz aylarda Hürriyet’te yayımlanan röportajında araştırma arzusunun onu ABD'ye gitmeye sevk ettiğini anlatıyordu. Araştırma yapabileceği bilim insanlarıyla ABD'de temas kurduğunu belirten Tuncel, İngilizcesi yeterli olmamasına rağmen kendine güvenerek bu cesareti gösterdiğini ifade ediyordu. Öğrenci vizesi ile ABD'de de eğitime başlayan Tuncel, sonrasında vizesinin üstün başarılı insanlara verilen vizeye çevrilmesiyle ABD'de çalışma şansı buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayınlanan kararla Tuncel'i Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne atadı. Tuncel, mezunu olduğu okulda rektörlük yapacak.

1 MİLYON DOLAR BAĞIŞ SAĞLADI

Tuncel, Amerika Birleşik Devletleri’nin tıp alanındaki prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen ve ‘Dalında Mükemmelliği Yakalamış’ tıp fakültesi profesörlerini onurlandırmak amacıyla verilen ‘Endowed Chair Ödülü’nün de sahibi. Prof. Dr. Tuncel, bu ödül sayesinde görev yaptığı üniversiteye 1 milyon Dolar bağışlanmasını sağladı.

AKDENİZ’İN YENİ REKTÖRÜ İLK YÜZ NAKLİNİ YAPAN EKİPTEN

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi olan Prof.Dr. Özlenen Özkan da Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne atandı. Akdeniz Üniversitesi’nde yüz ve kol nakilleri ile ismini dünyaya duyuran doktor Prof. Dr. Ömer Özkan'ın eşi olan rektör, ayrıca Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol, dünyada kadavradan ilk rahim naklini gerleştiren ekibin de bir üyesi.

ZORLU NAKİLLERDE GÖREV ALDI

Çocukluğundan beri cerrah olmayı istediğini söyleyen Özkan, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Akdeniz Üniversitesi'nde Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyeliği görevini sürdüren iki çocuk annesi Özkan, eşi Prof. Dr. Ömer Özkan ile birlikte zorlu nakil süreçlerinde görev aldı. 2010'da çift kol nakli gerçekleştiren ekip, ardından yüz nakli için de kolları sıvadı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde henüz 1 aylıkken çıkan yangında yüzünün büyük bir kısmı yanan Uğur Acar'a 21 Ocak 2012'de Türkiye'nin ilk yüz naklini gerçekleştiren ekip, ardından Turan Çolak, Recep Sert, Salih Üslün ve Recep Kaya'ya da yüz nakli yaptı. Dünyanın ilk kadavradan rahim naklini de gerçekleştiren Özkan çifti, Atilla Kavdır ve Mustafa Sağır'a da çift kol nakli gerçekleştirdi. Son olarak Antalya'da güneş enerjisi montajı sırasında elektrik akımına kapılması sonucu kollarını kaybeden 25 yaşındaki Yusuf Oğuz Şimşek'e çift kol nakli yapıldı.

ÜZERİMİZE DÜŞEN DESTEĞİ VERECEĞİZ

Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın eşi Prof. Dr. Ömer Özkan, çalışma arkadaşı ve eşi olarak Özkan'a gereken desteği vereceğini belirterek, şunları söyledi:

"Hem çalışma arkadaşı hem de eş olarak üzerimize düşeni yapacağız. Özellikle ben iş hayatında, akademik hayatta kadınların yeterince yer almadığını düşünenlerdenim. Bu konuda tartışmalar var. Fırsat verildiğinde kadınların neleri başaracaklarını görmemiz gerekiyor. Erkekler kadar kadınlar da başarılı. Bize düşen elimizden geldiğince desteklemek. Fırsat verildiğinde takdirin de başarının da olacağından hiçbir şüphemiz yok. Ekip olarak da çalışmaya devam edeceğiz. Mesleğimizde daha üst düzeylerde hizmetlerimiz de devam edecek."