Akdeniz Üniversitesi’nde devir teslim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Akdeniz Üniversitesi Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Özlenen Özkan, üniversitenin ilk kadın rektörü olarak koltuğu devraldı. Eski rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal’a Akdeniz Üniversitesi’ne yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür eden ve plaket veren Prof. Dr. Özlenen Özkan, yeni ve temiz bir sayfa açarak göreve başlayacaklarını söyledi. Eski rektör Prof. Dr. Ünal ise yeni rektöre görevinde başarılar diledi. Her iki rektör, kameralara birlikte dostluk pozu verdi.

Üniversitenin ilk kadın Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, eski rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal’ı kapıya kadar yolcu edip otomobiliyle uğurladı.

"Her şey iyi olacak, çok çalışacağız, Akdeniz Üniversitesi’nin adını yurt içi ve yurt dışında daha çok duyurup, eğitim kalitesini hep birlikte daha üst seviyelere çıkaracağız" diyen Rektör Prof. Dr. Özkan, makamına döndü.