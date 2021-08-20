Akdeniz Üniversitesi’e Kurumsal Akreditasyon

YÖKAK tarafından Türkiye’de yükseköğretim alanında ilk kez uygulanan ’Kurumsal Akreditasyon Programı’ kapsamında bugüne kadar Akdeniz Üniversitesi’nin de aralarında bulunduğu 9 üniversitenin kurumsal akreditasyon kararı onaylandı. 2020 yılında ilk kez uygulanmaya başlayan Kurumsal Akreditasyon Programı’na 60’a yakın üniversite başvurmuş, Akdeniz Üniversitesi ile birlikte 11 üniversite değerlendirme alındı. Programla Türkiye’deki üniversitelerin ulusal düzeydeki katkılarının ve dünyadaki görünürlüklerinin artırılması amaçlanıyor.

HEDEF ULUSLARARASI AKREDİTASYON

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi’nin yükseköğretim alanında yaşanılan değişimleri, kurumsal gelişim süreçlerini, bugüne kadar yakından takip ettiğini Türkiye’deki pek çok programa katılan ilk üniversiteler arasında yer aldığını ifade etti. Rektör Özkan, Elbette bu bir ekip çalışması, bu süreçte emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Akdeniz Üniversitesi’nin YÖKAK tarafından kurumsal akreditasyon almaya hak kazanmasından büyük mutluluk duyuyorum. YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas hocamız ile bir araya gelerek gelecek projeleri konuştuk. Kalite süreci daima gelişimi ve en iyiyi hedefleyen bir süreç. Bu bakımdan eğitimde kaliteyi artırmak ve uluslararası akreditasyonlar için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz" dedi.