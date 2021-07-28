Akdeniz kentinden 2 şampiyon çıktı

Adana Milli Eğitim Müdürlüğü, YKS sonuçlarına göre Adana’da elde edilen derecelerle ilgili yazılı açıklama yaptı. YKS sonuçlarına göre, Kozan Fen Lisesi öğrencisi Ali Eren Çakıcılı, hem TYT Türkiye birincisi hem de AYT sayısal alanında Türkiye birincisi oldu. Adana Final Okulları öğrencisi Hasan Mert, AYT sözel Türkiye birincisi olurken, Adana Fen Lisesi öğrencisi Hatice Nur Gürbüz ise AYT sayısal Türkiye ikincisi oldu.