Akdeniz ikliminin görüldüğü yerler nerelerdir? Akdeniz ikliminin yaşandığı şehirler

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Akdeniz iklimi birçok şehrimizde sıkça görülen bir iklim tipidir. Ayrıca bu iklim tipinin dünya üzerinde de görüldüğü bilinmektedir. Bu iklimin özelliklerini bilerek Akdeniz iklimini daha yakından tanıyabilirsiniz. Bunun yanında sıcak yerleri seven kişiler için Akdeniz iklimi oldukça önemlidir. Çünkü sıcaklık kavramı Akdeniz iklimi içerisinde oldukça önemlidir.

Akdeniz İkliminin Görüldüğü Yerler Nerelerdir?

Akdeniz iklimi genel olarak yazları sıcak olan yerlerde görülmektedir. Çünkü Akdeniz ikliminde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise yağışlı ve ılık geçmektedir. Bundan dolayı yaz aylarının sıcak olduğu yerlerde Akdeniz iklimi olması muhtemeldir.

Akdeniz iklimi adından anlaşılacağı üzere Akdeniz'e kıyısı olan yerlerde görülmektedir. Bu yerlerin arasında ülkemizde Akdeniz Bölgesi ilk sıralarda gelmektedir. Ayrıca dünya genelinde birçok yerde Akdeniz iklimi görmek mümkün olmaktadır. Bu nedenle Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerde Akdeniz iklimi görülebilir.

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Bunun yanında Güney Amerika, Güney Afrika ve Avustralya taraflarında Akdeniz iklimi görülebilir. Tabi bu yerlerde sınırlı şehirlerde Akdeniz iklimine rastlanır. Örneğin Güney Amerika'da sadece Şili'de bu iklim görülür.

Akdeniz İkliminin Yaşandığı Şehirler

Akdeniz iklimi ülkemizde birçok şehirde görülür. Başta Mersin olmak üzere Antalya, Adana, Hatay ve Muğla gibi şehirlerde Akdeniz iklimine rastlanır. Dünya genelinde ise Şili, Kaliforniya ve Cape Town başta olmak üzere çeşitli şehirlerde Akdeniz iklimi görülür. Yani Akdeniz'e kıyısı olan çok sayıda yerde Akdeniz iklimi etkisini göstermektedir. Ancak Libya ve Mısır'da yer şekillerinin etkisi ile Akdeniz iklimi görülmez. Bu yerlerde iç kısımlara doğru çöl İklimi etkisini gösterir.

Akdeniz İkliminin Genel Özellikleri

- Yazlar sıcak ve kurak geçmektedir.

- Kış mevsimi ılık sıcaklıkta geçmesinin yanında bolca yağış alır.

- Yağış rejimi düzensizdir.

- Kış aylarında ortalama sıcaklık 10 derece civarında olmaktadır.

- Kış aylarında toprakta donma meydana gelebilir.

- Kasım ve Nisan ayları genel olarak cephe yağışları ile geçer.

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Akdeniz ikliminde ayların farklı özellikleri vardır. Özellikle Temmuz ayı çok sıcak geçmesi ile bilinir. Bu ayda sıcaklık derecesi 30'un üzerine çıkabilir. Kasım ve Aralık aylarında yağışlar görülür. Ocak ayında ise yağışlar artmaktadır. Nisan ve Mayıs ise Akdeniz ikliminin ılık aylarıdır.