Akdeniz Foku nedir? Akdeniz Foku nerede yaşar ve nesli tükendi mi? Akdeniz Foku özellikleri ve hakkında bilgi

Akdeniz Foku dünyanın en ama en nadir olan 12 adet memelisinden birisi olmaktadır. Bu Akdeniz Fokları ilgisini çeken hemen hemen herkes tarafından korunmaya çalışılmaktadır.

Akdeniz Foku Nedir?

Akdeniz Fokları, 20. yüzyılın başına kadar genelde Akdeniz kıyıları ve Doğu Atlantik kıyılarında Portekiz ile Batı Afrika sahilinden Senegal’e kadar 1000'ler ile ifade edilen bir nüfusa sahip bir şekilde yaşamaktaydılar. Ancak yanlış ve de aşırı avlanma, hayat alanlarının kaybından ve de deniz ekosistemi bozulması ile bu türün dünya dağılımı genel olarak daralmış, nüfusu azalmıştır. Dünya üzerinde yer alan 12 adet memeli hayvandan birisi bu türdür.

Akdeniz Foku Nerede Yaşar?

Akdeniz Foku, üzerinde yapılaşma bulunmayan, insanların kolay kolay ulaşamadığı ve ya insan etkinliklerinden çok uzak kalmış yerler ile tercihen üreme ya da barınma işlevleri görmekte olan kıyı mağara ve de kovuklarına sahip ayrıca sessiz kayalık sahillerini yaşama alanı olarak seçmiş olmaktadır. Bu alanların bozulmasından doğru bir şekilde etkilenmektedir.

Ülkemizde İzmir'in Foça ilçesinde en çok miktarda Akdeniz Foku yer almaktadır. Diğer yandan Akdeniz foklarının değişik yapıda sahilleri kullanmamış olduğu sonucuna varılmamaktadır. Akdeniz fokunun özellikle beslenme amacı ile ıssız kayalık sahillerin dış tarafına çıkarak dolaşma alanını genişlettiğini, çakıllık kıyılar ve de nehir ağız kısımlarına da uğradığı bilinmektedir.

Akdeniz Foku Nesli Tükendi mi?

20.yüzyılın başlarına kadar Akdeniz kıyıları ve doğu Atlantik kıyısında Portekiz’den, Batı Afrika sahillerinde bulunan yaklaşık Senegal’e kadar 1000'ler ile ifade edilen nüfusa sahip bir şekilde serbestçe yaşamlarını sürdürüyorlardı. Ancak eski zamanlarda aşırı avlanma, kasıtlı öldürmeler sonucunda bu türün nüfusu oldukça azalmaya başlamış ve dünya dağılımı da daralmaya başlamıştır.

Yaklaşık son 35 yıldır bu türe karşı yapılan en tehlikeli tehdit kıyıların artarak betonlaşmasıdır. Akdeniz foku bugünlerde dünyada hemen hemen 4 ülkede yaşamaktadır. Bunlar: Yunanistan, Türkiye, Moritanya ve de Madeira Adaları'dır. Akdeniz fokları dünyada birbirinden kopuk olarak toplam iki ana bölgede yaşamaktadır: Bunlardan birincisi, Atlantik Nüfusu, ikincisi ise Akdeniz Nüfusu olmaktadır.

Akdeniz Foku Özellikleri ve Hakkında Bilgi

Akdeniz Fokları genelde iri bir deniz memelisidir. Boyları 2 ya da 3 metre, ağırlığı ise 200 ya da 300 kg arasında değişmektedir. Su üstünde görüldüğü zaman en belirgin özellikleri genelde iri kafaları, siyah gözleri ve uzun bıyıklarıdır. Karada yatarken bu hayvanların vücudunun iriliği ve de tombul görünümü göze çarpmaktadır. Bu Akdeniz Fokları, vücudun her iki yanlarında ön yüzgeçleri ve arka kısmında ise iki parça şeklinde arka yüzgeçleri yer almaktadır.

Türkiye'nin kıyı kesimlerinde de yaşamakta olan doğu Akdeniz bireyleri genel olarak tek tek dolaşmaktadırlar ve nadiren bu türler birlikte görülürler. Çok nadiren de olsa eskiden Türkiye'de 2 ya da 4 arasındaki fokun birlikte gözlendiği tespit edilmiştir. Hatta çok ender de olsa yaklaşık olarak 7 ya da 8'e kadar çıktığı tespit edilmiştir. Ayrıca Akdeniz foklarının bazı zamanlarda bir araya gelmekte olduğu ve de sonrasında tekrar dağıldıkları konusu bilinmektedir. Ergin erkek olan bu tür genelde herhangi bir bölge belirlerler ve de yaşantısına burada devam ederler.