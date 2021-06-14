Akciğer kanseri ilk belirtileri nelerdir? Akciğer kanseri ilk belirtileri yorumları

Akciğer kanseri, diğer kanser türleri içerisinde risk düzeyi en fazla olan kanser türüdür. Vücudumuzdaki en önemli organlardan birisi akciğer olduğundan dolayı oldukça tehlikelidir. Akciğer organı özellikle solunum görevini üstlenir. Kanserin bu oranda oluşması hayati tehlikeye neden olmaktadır.

Akciğer Kanseri İlk Belirtileri Nelerdir?

Akciğer kanseri, ülkemiz genelinde yaygın olarak gözlemlenen kanser türüdür. Her ne kadar orta yaşlarda ve yetişkinlerde görülüyor olsa da her yaş grubunda akciğer kanseri oluşabilir. Akciğer kanseri, akciğer organın içerisindeki dokuları oluşturan hücrelerin kontrol edilemeyecek şekilde çoğalmasından dolayı meydana gelir. Erken tedavi özellikle bu kanser türünde oldukça önemlidir. Akciğer kanseri ilk belirtileri şunlardır:

​​​​​​Hastalığın ilk evresinde kişilerde kesilmeyen kuru öksürükler meydana gelir. Oluşan öksürükler zaman içerisinde artış gösterir. Öksürükler eğer 2 haftadan daha uzun süre devam ediyor ve zaman geçtikçe şiddeti artıyorsa akciğer kanserinin belirtisi olabilir. Bunun yanı sıra halsizlik ve diz ağrılarının artması belirtiler arasındadır.

Akciğer Kanseri İlk Belirtileri Yorumları

​​​​​​Dizilerde çok şiddetli ağrılar oluşur. Kişi bu ağrılardan yakınma derecesine gelir.

Kuru öksürükler uzun süre devam eder. Boğazda gıcıklanma hissi ile başlar ve her geçen gün şiddetinde daha da artış gözlemlenir.

Halsizlik durumu oluşur. Bu durumda kişinin hareket kabiliyetini zayıflatır. Bu nedenle kişi yaşamını devam ettirmekte güçlük çekebilir.

Kanlı balgam oluşumu gözlemlenen bir durumdur. Kişiler öksürükler zaman ağızlarından kan gelebilir.

Mide bulantıları ve şiddetli baş ağrıları gözlemlenir. Kişi ilaç içse dahi bu ağrılarda azalma pek gözlemlenmeyebilir. Bu durum kişinin daha halsiz olmasına neden olmaktadır. ​​