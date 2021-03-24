Akasya Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Akasya Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Zor koşullara dayanıklı olan akasya ağaçları havadaki azotu tutar ve kökleri aracılığıyla toprağa bırakır. Bu nedenle toprak kalitesinin artırılması için bu ağaçlardan faydalanılabilir.

Akasya Ağacı Nedir? Akasya Ağacı Hakkında Bilgi

Akasya ağaçları ılıman iklimlerde kolay yetişen bir bitkidir. Ancak soğuğa ve kuraklığa dayanıklı olduğu için birçok bölgede yetişir. 600'den fazla çeşidi vardır. Baklagiller familyasından bir bitki olup yeşil yapraklıdır. Türüne göre beyaz, kırmızı ya da sarı renkli çiçekler açar. Çiçeklerinin görselliği ve güzel kokusu için yetiştirilir.

Akasyalar dikenli yapıdadır. Türüne göre boyu ağaç, çalı ya da ağaççık standartlarında olabilir. Yine bazı türlerinin yapraklarını döktüğü, bazılarının ise dört mevsim yeşil kaldığı görülebilir.

Akasya Ağacı Latince İsmi

Akasya ağacının Latince adı "Robinia pseudoacacia"dır.

Akasya Ağacı Özellikleri

Akasya ağaçları ılıman iklimlerde kolay yetişirse de zor koşullara dayanıklı olması nedeniyle daha soğuk iklimlerde de görülür. Birçok çeşidi olduğu için her bölgede yetişebilen türleri olabilir.

Dikenli bir ağaç türüdür. Boyu türlerine göre değişiklik gösterir. Çok yüksek ağaçlar olduğu gibi çalılık ya da ağaççık standartlarında büyüyebilen türler de vardır. Akasyalar baklagiller familyasındandır.

Akasya ağaçlarının meyvesi yoktur. Beyaz, sarı ya da kırmızı renkte olabilen güzel ve hoş kokulu çiçekleri nedeniyle yetiştirilir.

Akasya Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Akasya ağaçları ilkbahar ve sonbahar aylarında dikilir. Çoğu türü kendiliğinden de yetişir.

Akasya Ağacı Nerede Yetişir?

Ilıman ve tropik iklimleri seven akasyalar en çok Avustralya, Amerika, Güney Afrika gibi bölgelerde yetişir. Ülkemizde en çok yetiştirildiği bölge Akdeniz kıyılarıdır.

Akasya Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Akasya ağaçlarının dikimi için iki yöntem uygulanır. Bunlardan birincisi tohumla çoğaltma, diğeri de çelik aşı ile çoğaltmadır. Tohumla çoğaltmada tohumdan fidan elde edilir ve derince kazılan ve gübre karıştırılan bir çukura fidan dikilir. Dikim işleminden sonra can suyu verilir. Daha sonraki günlerde de toprak nemli kalacak şekilde sulamalara devam edilir. Çelik aşı ile çoğaltma yönteminde ise yaz aylarında ağaçtan alınacak bir yeşil dal suda bekletilir. Suda yeterince kalan dal kök salmaya başladığında fidan dikimindeki gibi işlem yapılır.

Tohumları sert bir kabuk içinde bulunduğundan çabuk yeşermesi için suda ıslatılması, kaynar suda bekletilmesi gibi yöntemler de uygulanır.

Akasya ağaçlarının da kurumaya yüz tutmuş ya da yıpranmış dallarının fazla bekletilmeden budanması gerekir. Böylece bu dallar için besin harcanmayacak ve ağacın sağlıklı gelişimi devam edecektir.

Akasya Ağacı Yaprak Döker mi?

Akasya ağacının yüzlerce farklı türü bulunur. Bu türlerden bazıları kış aylarında yaprak döker, bazıları dört mevsim yeşil kalır.

Akasya Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Akasya ağaçları doğada kendiliğinden de yetişebilen ağaçlardır. dolayısıyla pek nazlı oldukları söylenemez ve bu nedenle bakımları da kolaydır. Soğuğa da kuraklığa da belli bir ölçüde dirayet gösterirler. ilkbahar ve sonbahar aylarında toprakları organik gübrelerle beslenirse daha güzel gelişir ve kaliteli çiçekler verirler.

Akasya ağaçlarının sulanması da gelişimine katkı sağlar. Kuraklığa dayanıklı olmakla beraber nemli toprakta iyi gelişen bir türdür.

Akasya Ağacı Faydaları Nelerdir?

Alternatif tıpta akasya ağacının yaprakları ve çiçekleri kurutulup kaynatılarak soğuk algınlığı tedavisinde kullanılır. Kaynatılarak elde edilen çay, terlemeyi sağlar, vücudu rahatlatır ve zihinsel yorgunluğu geçirir.

Akasya Ağacı Hastalıkları Neler?

Akasya ağaçlarında en çok görülen hastalıklar, kara leke, külleme ve kök boğazı çürüklüğüdür.

Akasya ağaçlarına en çok musallat olan zararlılar ise beyaz sinek, kırmızı örümcek ve kabuklu bittir.

Akasya Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Akasya Ağacı Kullanım Alanları

Akasya ağaçlarının türlerine göre kırmızı, sarı ya da beyaz renkli çok hoş çiçekleri olur. Bu çiçeklerin hoş kokusu hafif bir rüzgarla bile etrafa yayılır. Akasya ağaçları yeşil görüntüsü, çiçeklerinin estetik yapısı ve güzel kokuları nedeniyle yetiştirilir.

Akasya ağaçları peyzaj çalışmalarında kullanılabilir. Özellikle kıyı ve yol ağaçlandırmaları için kullanılır. Topraktaki azotu çoğalttığı için toprağın iyileştirilmesi istenen yerlerde tercih edilebilir.