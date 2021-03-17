Akan Sular Durmak ne demek? Akan Sular Durmak deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Bu deyimde aynı zamanda itiraz edilmeyecek kadar bariz olan gerçeklere karşı konulmaması gerektiği anlatılır. Akan suları durduracak kadar güçlü olan gerçeklere itiraz etmek insanların zaman kaybetmesine neden olur.

Akan Sular Durmak Ne Demek?

Akan Sular Durmak deyimi, hatır gönül ilişkisi kurulan kişilerin sözlerine itiraz etmemek, onların görüşlerine katılmasak bile saygı duymak anlamına gelir.

Akan Sular Durmak Deyiminin Anlamı (TDK)

Anlamı: Bizdeki yeri farklı olan büyüklerin sözlerine karşı çıkmamak, mümkün mertebe onların sözlerine uymak. Anlamı: Bizden yaşça büyük kişilere hürmet etmek ve onlara saygıda kusur etmemek.

Akan Sular Durmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Bunu benden babam isterse akan sular durur.

2- Söz konusu kitaplar olunca akan sular durur.