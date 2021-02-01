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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 01.02.2021 - 04:08 | Son Güncelleme:

Akan Su Yosun Tutmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Akan Su Yosun Tutmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Akan su yosun tutmaz atasözünü kesin duymuşsunuzdur. Çünkü bu atasözü insanlar tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Akan su yosun tutmaz atasözünün anlamını bilmiyor fakat öğrenmek istiyorsanız bu atasözünün ne anlama geldiğini ve cümle içinde kullanımını sizler için derledik.

Akan Su yosun tutmaz atasözü geçmişten günümüze kadar dilden dile gelmiştir. Bu atasözünün anlamını bilmiyorsanız cümle içinde nasıl kullanacağınızı da bilemezsiniz. Türk Dil Kurumu akan su yosun tutmaz atasözünü güzel bir şekilde açıklamıştır.

 Akan Su Yosun Tutmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Bir nehir düşünün su sürekli akar durumda olduğu için yani hareket ettiği için yosun oluşmasını da engellemiş olur. Yani akarsular, nehirler bu sebeple her zaman temiz kalır. İnsan da sürekli hareket halinde olursa ve bir şeyler ile uğraşırsa paslanmaz ve sürekli kendini geliştirir. Hareketli olan kişiler hem sağlıklı olur hem de olumlu duygular besler. Bu atasözü ile verilmek istenen mesaj budur.

 Akan Su Yosun Tutmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 İngilizceyi unutmaman için sürekli tekrar yapman önemli, akan su yosun tutmaz.

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