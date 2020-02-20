Akademisyenlerin eserleri sergiledi

Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde seramik ve cam bölümlerinde görev yapan öğretim görevlilerinin eserlerinden oluşan karma sergi, ‘Bir Arada’ temasıyla açıldı. Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleştirilen serginin Proje Koordinatörü Prof. Dr. Emre Feyzoğlu, Anadolu Üniversitesi’nden emekli Prof. Dr. Ayşegül Türedi Özen'in de katkısıyla projeyi gerçekleştirdiklerini söyledi. Türkiye çapında 53 üniversitenin seramik ve cam bölümleri ile meslek yüksekokullarından 240 akademisyenin katılımıyla sergiyi hazırladıklarını anlatan Feyzoğlu, "Serginin geliri 76 seramik ve cam bölümü öğrencisinin birkaç aylık yemek bursu olarak kullanılacak. İnşallah amacımıza ulaşırız" dedi.

Sergi, 24 Şubat'a kadar gezilebilecek.