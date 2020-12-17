Akademisyen nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Akademisyen olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Akademisyen, üniversitelerde herhangi bir konuda uzmanlaşmış ve bu konunun eğitimini vermekte olan kişilere denmektedir.

Akademisyen Nedir?

Akademisyenler bir toplumun olmazsa olmaz değerlerindendir. Genelde bu meslek erbapları, mesleklerinin ilk yıllarından son yıllarına kadar öğrenmeye ve öğretmeye devam ederler. Akademisyen kadroları genellikle belirli bir alanda uzmanlaşmış kişilerden oluşur. Örneğin yalnızca mitoloji konusunda uzmanlaşarak akademisyen olunabilir. Bu kişiler aynı zamanda öğretim görevlisi ya da öğretim elemanı olarak da anılmaktadırlar.

Akademisyen Ne İş Yapar?

Akademisyenlerin öncelikli işi üniversitelerde eğitim vermektir. Bunun dışında bilimsel araştırmalara katılmak, makale yazmak, toplumu bilgilendirmek gibi konular da akademisyenlerin iş tanımına girmektedir. Akademisyenler pek çok alanda eğitim vermekte olan üniversitelerde, her türlü konuda istihdam edilecek personellerin yetiştirilmesi için kilit taşı durumundadırlar. Bugün etrafımızda gördüğümüz her türlü alanda çalışan personeller, mutlaka bir akademisyenin yetiştirmesi sonucu bugünkü meziyetlerini kazanmışlardır.

Akademisyen Nasıl Olunur?

Bir kişinin akademisyen olmak için lisans eğitimini 2.50 not ortalamasının üzerinde tamamlamış olması gerekmektedir. Aynı zamanda kişiler ALES ve YDS sınavlarından taban puanın üzerinde bir puan alırlarsa, akademisyen olmaya hak kazanırlar. Yüksek lisans eğitimi tamamlandıktan ve yazılı ve sözlü mülakatlarda başarıyla bitirildikten sonra, tez çalışması sonucunda akademisyen olunabilir.

Akademisyen Olma Şartları Nelerdir?

Lisans eğitimini tamamlamış olmak.

ALES ve YDS sınavlarından taban puanı almış olmak. (Taban puanlar ALES'te 70, YDS'de 50 puandır.)

Yüksek lisans öncesi yapılan yazılı ve sözlü mülakatlarda başarılı olmak ve ardından yüksek lisans eğitimini tamamlamak.

Belirlenmiş kriterler ile doktora eğitimini tamamlamak.

Tez aşamasına katılmak ve bu süreci başarıyla tamamlamak.

Hayat boyu öğrenmeye ve öğretmeye istekli olmak.

İletişim yeteneklerinin güçlü olması, sabırlı ve titiz olmak.

Kuşaklar arası farklılıkları iyi anlamak ve öğrenciler ile bunu iyi anlamış olarak iletişim kurmak.

Akademisyen Görevleri Nelerdir?

Akademisyen ders içeriklerini hazırlar ve ders planlamalarının yapılması süreçlerine katılır.

Vermekte olduğu derslerin eksiksiz ve düzgün bir şekilde yürümesini sağlar. Sınavların kurallara uygun bir şekilde yapılmasını ve zamanlamalarını ayarlar.

Öğrencilere danışmanlık hizmeti verir.

Bilimsel araştırmalar yapar, yayınlar hazırlar.

Bilimsel gelişmelere yardımcı olabilmek adına, bilimsel kongrelerim gerçekleşmesi süreçlerine katılır.

Dekanlık ya da rektörlüklerin yürüttüğü faaliyetlere katılır.

Erasmus ya da Farabi gibi değişim programlarının çalışmalarına katılır.

Yıllık akademik faaliyetleri ve yapılacakları bölüm başkanlarına bildirir.

Dekanın ya da bölüm başkanlarının kendisine vermiş olduğu görevleri yerine getirmek.

Akademisyen Maaşları Ne Kadardır?

Akademisyen maaşları kişinin ne kadar zamandır hizmette olduğu, görev suresi ve kıdemine göre değişkenlik göstermektedir. Aynı zamanda evli olmak, çocuk sahibi olmak, sigorta ve prim ödemeleri ve kesintileri, sözleşme durumları maaşların belirleyici unsurlarındandır. Aynı zamanda maaş artışları enflasyon oranlarına göre de değişkenlik göstermektedir. Bugün ise ülkemizde akademisyen maaşları ortalama olarak 6500 TL ile 15000 TL arasında değişmektedir.

Akademisyen İçin İş İmkanları Nelerdir?

Lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra gerekli şartları yerine getirerek akademisyen olan personeller, üniversitelerin ilgileri bölümlerinde akademisyen olarak çalışmaya başlayabilirler. Akademisyenler üniversiteler dışında başka bir çalışma alanları bulunmaktadır. Bu yüzden de genelde araştırma görevlisi olarak işe başlayan personeller, kariyerlerini burada sürdürerek yine aynı üniversitede akademisyen olurlar.