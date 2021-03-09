Akademisyen alımında kişiye özel ilan verilemeyecek

Konuyla ilgili YÖK Başkanı Yekta Saraç tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Yeni YÖK olarak ilk kez hayata geçirdiğimiz 'YÖK Akademik Kariyer Liyakat' projemizin tanıtım toplantısında bazı akademik kadro alımlarında yaşanan durumlardan rahatsız olduğumuzu belirterek bunları engellemeye yönelik 'düzenlemeler' yapacağımızı ifade etmiştik.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Bu kapsamda yükseköğretim kurumlarımızın akademik kadro istihdamında 'liyakat ve fırsat eşitliğini' arttırmak amacıyla 'Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nde yaptığımız düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İLANA ADAYI TANIMLAYAN ÖZEL ŞARTLAR OLMAYACAK

Yaptığımız bu çalışma neticesinde; profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarının özel şartlarında adaylara ait tez/uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacak. Ayrıca, ilanın özel koşulunda belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemeyecek. Belirli bir adayı tanımlayan özel şartların öğretim üyesi alımlarındaki atama ilanlarında yazılmasını engellemeyi hedefleyen ve 'fırsat eşitliğini, rekabet ve kaliteyi önceleyen' bu düzenlememizin yükseköğretimimiz ve akademisyen adaylarımız açısından hayırlı olmasını dilerim..."