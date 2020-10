Akademik yılı Pankaj Mishra ile açtılar

Pandemi önlemleri kapsamında online düzenlenen Sabancı Üniversitesi 2020-2021 akademik açılış törenine, ‘Öfke Çağı (Age of Anger: A History of the Present)’ kitabının yazarı dünyaca ünlü fikir adamı Pankaj Mishra onur konuğu olarak katıldı. Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın katıldığı tören, üniversitenin rektörü Yusuf Leblebici, rektör yardımcısı ve İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü Fuat Keyman ve Stiftung Mercator Direktörü Michael Schwarz’ın açış konuşmalarıyla başladı.

‘ONLİNE EĞİTİMİ BAŞARIYLA TAMAMLADIK’

Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Sabancı Üniversitesi olarak 2020-2021 akademik yılımızın açılışı ve güz dönemimizin başlangıcı için sıra dışı koşullar altında bir araya geliyoruz. Üniversitemiz geçtiğimiz bahar ve yaz dönemini tümüyle online eğitim modeliyle başarıyla tamamladı. Öğrencilerimizin, akademik kadromuzun ve çalışanlarımızın sağlık ve güvenliği için yeni güz dönemine de online eğitimle başlıyoruz. Bu dönem, bizlere belirsizlikler karşısında dayanışma ve karşılıklı güvenin önemini hatırlattı. Okulumuzun felsefesi olan ‘birlikte yaratmak ve geliştirmek’ ilkesi hiç bu kadar anlamlı olmamıştı. İçerisinde bulunduğumuz dönemde neredeyse tüm Batı ülkelerinde halk arasında korku, hoşnutsuzluk ve kızgınlığın hakim olduğunu gözlemliyoruz. Kovid-19 krizi, dünyanın en zengin ülkelerinde dahi bazı rahatsız edici sorunların büyümesine neden oluyor. Bugünkü onur konuğumuz Pankaj Mishra, tarihin yanı sıra güncel olaylara da getirdiği yeni bakış açısıyla bu sorunlardan bazılarını ele alıyor ve bu kaotik zamanda dünyayı nasıl yorumladığımıza dair yeni bir perspektif sunuyor.”

Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü Fuat Keyman ise, “İstanbul Politikalar Merkezi’ni kurarken analiz odaklı, yenilikçi ve yaratıcı politika önerilerinde bulunan küresel bir yapı olma hedefimiz vardı. Bugün geldiğimiz noktada elde ettiğimiz akademik başarılarımızın takım çalışması ve yaratıcılıkla buluşması bizleri çok mutlu ettiği gibi gelecek çalışmalarımızla ilgili de umut veriyor. İPM, kurulduğu günden bu yana, dünyanın pek çok noktasında 3 binden fazla akademik etkinliğe imza attı. Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator işbirliğiyle hayata geçirilen ve 9’uncu dönemine başlayan Mercator-İPM Araştırma Programı ile İPM, bugüne kadar İstanbul’da 54 araştırmacı ve 18 kıdemli araştırmacıyı ağırladı. Paylaşımcı ve üretken atmosfer oluşturma hedefimize ulaşmak için 30’dan fazla ulusal ve uluslararası enstitü ile işbirliği yaptı. Bu çalışmaların her birinin İPM için olduğu kadar uluslararası akademi dünyası için de çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Bu çalışmalarımızı pandemi sebebiyle şartlar ne kadar zorlayıcı olsa da hayata geçirmeye devam edeceğiz. Öğrencilerimizin, araştırmacılarımızın her zaman yanında olacak; bu dönemi birlikte akademik başarı hedeflerimizden taviz vermeden en verimli şekilde tamamlayacağız” dedi.

‘BUGÜNÜN DÜNYASINDA EN ÇOK GENÇLERDEN YANA UMUTLUYUM’

The New York Times, Bloomberg, ve The Guardian’daki yazıları ve From the Ruins of Empire: The Intellectuals Who Remade Asia (2013), Age of Anger: A History of the Present (2017) ve Bland Fanatics: Liberals, Race, and Empire (2020) kitaplarıyla bilinen çağımızın önemli düşünürlerinden, Pankaj Mishra, Sabancı Üniversitesi Onur Konuğu ve Mercator-İPM Misafir Kıdemli Araştırmacısı olarak yaptığı konuşmayla büyük beğeni topladı. Pankaj Mishra konuşmasına ‘Age of Anger: A History of the Present’ kitabının çıkış noktasını paylaşarak başladı. Kitabını, Batı Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nin başı çektiği ilerleme söylemi ve kalkınma pratiklerinin kendini geride bırakılmış hisseden ülkelerin üzerindeki duygusal etkisini yazma çabası olarak nitelendirdi. Ayrıca büyük ölçekli küreselleşme ve uluslararası rekabetin Batı Avrupa ve Amerika tarafından sunulan ilerleme ideolojisi ile uyumlu olmadığını, hatta şu anda kendilerini dünyanın geri kalanı için model olarak sunan ülkelerde siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal bir çöküş gördüğümüzü belirtti. Mishra daha sonra eşitsiz ve adaletsiz servet dağılımının, aşırı sağ hareketlerin ve demagog liderlerin ortaya çıkmasını kolaylaştıran büyük bir hoşnutsuzluk dalgası yarattığını söyledi. Bunu yenmek için, kişinin taşıdığı hınç duygusunu radikal bir biçimde değiştirmesi gerektiğini anlatan Mishra, bugün karşı karşıya olduğumuz ahlaki ve entelektüel tercihlerin, siyasi zafer arayışı içinde karşılaştığımız tercihlerden çok daha kapsamlı olduğunu belirterek konuşmasını tamamladı.

Zorlu pandemi süreciyle birlikte tarihte yeni bir dönemin kapısının açıldığını belirten Pankaj Mishra’nın bu belirsizlik, umutsuzluk ve riskler ortamında genç nesille ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

“Bugünün dünyasında en çok gençlerden yana umutluyum. Genç nesil, bir önceki neslin yaşamadığı türde, eşi benzeri görülmemiş bir siyasallaşma ve kültür anlamında tarihsel bir bilinç yaşıyor. Nasıl bir ekonomiye, ne tür bir siyasete ihtiyaç duyduğumuz gibi uç konularda bir önceki neslin ulaşmasının çok uzun zaman aldığı duygu ve düşüncelere sahipler. Benim neslim ve benden bir önceki nesil var olan sistemin, hem ekonomik hem de siyasi anlamdaki başarısından çok etkilenmişti. Bazen açık bir şekilde sorgulamaktan veya meydan okumaktan geri durdu. Oysa genç nesil bizim düşünme özgürlüğümüzün olmadığı fikirleri düşünebiliyor. Çünkü çok belirsiz bir zamanda yaşıyorlar ve gelecek de çok muğlak. Çok kısa zamanda bizim deneyimlediğimizden çok daha fazlasını deneyimlediler. Bu da onları bizden ilerde kılıyor.”

İPM Kıdemli Uzmanı ve Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Senem Aydın-Düzgit yönetiminde gerçekleşen soru-cevap bölümünün ardından tören 2020/21 Mercator-İPM araştırmacılarının üzerinde çalışacakları konuların tanıtıldığı film gösterimiyle son buldu.