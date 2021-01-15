Akademik sahtecilere kapatma

Uzaktan eğitimle birlikte başlayan online sınavlar yeni bir sahtekarlığın da önünü açtı. Başkası adına para karşılığı tez ve makale yazıp ödev hazırlayan sözde hocaların kurduğu internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından binlerce öğrenci, öğretmen ve akademisyen fayda sağlamaya başladı. Ancak YÖK harekete geçti bu hesaplarla ilgili suç duyurunda bulundu. Para karşılığı tez ya da ödev yapılarak nitelikli dolandırıcılık ve suça yardım suçlarını işleyen internet siteleri ve buralardan yardım alarak üniversiteleri dolandırmaya teşebbüs edenler hakkında kamu davası açılması talep edildi. Bu sahtekarlığı pazarlayanlar ise kullandıkları internet sitesi ve sosyal medya hesaplarını kapatmaya başladı.

ONLARCA HESAP ASKIYA ALINDI

Öğrencilerin özellikle üniversitelerin itiraf sayfalarından bulduğu ve sonrasında yardım aldığı onlarca sosyal medya hesabı vardı. Ancak bu hesaplar cezayı duyunca teker teker kapanmaya başladı. İnternet sitelerinin çoğunda “geçici olarak bakıma alınmıştır” yazısı çıkıyor. Binlerce takipçisi olan instagram hesaplarının da çoğuna artık ulaşılamıyor.