Akademik Personel nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Akademik Personel olma şartları, maaşları ve iş imkanları

İyi bir kariyer yapabilmek için akademik personel günümüzde oldukça fazla tercih ediliyor. Tabii bu kariyeri yapabilmek için ciddi bir eğitim ve zaman gereklidir. Aynı zamanda her bölümün istek ve ihtiyaçlarına bağlı olarak eğitim ya da çalışma değişkenlik gösterebilir. Bu doğrultuda akademik personel olmak, kariyer bakımdan önemli bir potansiyel teşkil ediyor.

Akademik Personel Nedir?

Herhangi bir üniversitenin farklı kademelerinde eğitimden sorumlu olan akademik unvandaki kişilere akademik personel denmektedir. Farkı seviyeler ve kariyerleri bulunan akademik personel, üniversite eğitimi ile beraber belli sınavları geçmek üzerinden değişkenlik göstermektedir. Bunlar içerisinde Profesör Doçent, öğretim görevlisi ya da araştırma görevlisi gibi farklı unvanlar bulunmaktadır.

Akademik Personel Ne İş Yapar?

Akademik personellerin kademelerine bağlı olarak sorumlulukları değişkenlik gösterir. Ancak kademeler ne olursa olsun ortak şekilde amaç; görev ile işi gücü etkinliğini üst düzey bir şekilde yerine getirmektir.

- Sorumlu bulunduğu uzmanlık alanına göre öğrencilere eğitim sağlamaktır.

- Eğitim ve öğretim yöntemleri konusunda güncel unsurları getirmek.

- Eğitimi daha etkin hale getirmek.

- Öğretim materyallerini çağa uygun biçimde değerlendirmek.

- Öğrencilerini alanlarına uygun şekilde proje hazırlamalarını sağlamak.

- Tez yazım süreçleri için danışmanlık yapmak.

Akademik Personel Nasıl Olunur?

Akademik personel olabilmek unvana bağlı olarak farklılık gösterir. Bu konuda ele alınması gereken belli başlı bazı adımlar bulunur.

- Mutlaka üniversitelerin Lisans Derecesinden mezun olmak gerekir.

- İlgili departmanına bağlı olarak ALES sınavından istenilen notun alınması gerekir.

- Yabancı dil sınavına (YDS) gerilerek taban puan alınması gerekir.

- Hem yazılı hem de sözlü sınava girilir.

- Mevzuata bağlı olarak akademik yeterlik şartının yerine getirilmesi gerekir.

Akademik Personel Olma Şartları Nelerdir?

Akademik personel olma şartlarını başında 4 yıllık bir lisans mezunu olmak yatar. Aynı zamanda hem ALES hem de YDS üzerinden gerekli puanın alınması gerekmektedir. Tabii bununla sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda yazılı ve sözlü sınava giriş yapılması önemlidir. Zira öğrenciler ile birebir iletişim noktasında belli başlı bazı niteliklere sahip olmak gerekir. Aynı zamanda disiplini ve yoğun çalışma, insanlar ile aktif iletişim de büyük bir öneme sahiptir.

Akademik Personel Görevleri Nelerdir?

Akademik personelin görevleri öncelikle öğrencileri ilgili alan üzerinden eğitim vermektir. Bu eğitim belli başlı bazı dersler üzerinden alana göre değişkenlik gösterir. Aynı zamanda üniversite ile ilgili öğrenciler için gerekli olan tüm çalışmalar konusunda destek yine akademik personelin görevleri arasında yer alır.

Akademik Personel Maaşları

Akademik personel maaşları en düşük 4750 TL ile başlamak suretiyle 5000 TL arasında değişkenlik göstermektedir. Ortalama olarak ise 4.800 TL gibi bir miktar ön plana çıkar. Bu miktar aynı zamanda akademik açıdan unvana bağlı olarak farklılık yaratabilir. Ancak genel açıdan unvan ile beraber kişinin çalıştığı süre kapsamında maaşlar yukarıdaki şekilde ele alınır.

Akademik Personel İş İmkanları

Akademik personeller pek çok farklı üniversitede iş imkanı bulabilmektedir. Özellikle gerekli kriterleri tamamlayan pek çok kişi akademik personel olarak üniversitelerde görevlerini yerine getirebilir. Tabii üniversite izni kapsamında yurt içi veya yurt dışı konferans ya da seminer gibi pek çok unsur üzerinden de iş imkanları bulunmaktadır.