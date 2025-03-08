Akademide kadın sayısı erkekleri geçti

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Üniversitelerde kadın ağırlığı giderek artıyor Özellikle son yıllarda kadın öğrenci sayılarındaki artış, kadın öğretim elemanları sayılarına da yansıyor. Türkiye’de görev yapan 184 bin öğretim elemanının 86 bin 500’ünü kadınlar oluşturuyor. Buna göre kadın akademisyenlerin oranı yüzde 47’ye yükselmiş bulunuyor. Kadınların akademideki üretkenlikleri de rakamlara yansıyor. 2024 yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu verilerine göre kadınlar, 2023 yılında 24 bin 186 bilimsel yayına imza attı.

AKADEMİNİN YARISI KADINLARDAN OLUŞUYOR

Türkiye’deki üniversitelerde 3 milyon 873 bin kadın, 3 milyon 457 bin erkek öğrenci öğrenim görüyor. Böylece yükseköğretime kayıtlı öğrenci sayısında kadınların oranı yüzde 53’e ulaştı. Üniversitelerde önlisans düzeyinde öğrenim görenlerin yüzde 54’ü, lisans düzeyinde öğrenim görenlerin yüzde 52’si, yüksek lisans düzeyinde öğrenim görenlerin yüzde 50’si, doktora düzeyinde öğrenim görenlerin ise yüzde 51’i kadınlardan oluşuyor.