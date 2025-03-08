Akademide kadın sayısı erkekleri geçti

Eğitim SERVİSİ
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2025 13:22
Yükseköğretimde kadınların oranı hem öğrenci hem de akademisyen sayılarında artarak devam ediyor. 2024 yılı verilerine göre Türkiye’deki üniversitelerde 3 milyon 873 bin kadın, 3 milyon 457 bin erkek öğrenci öğrenim görüyor.
Üniversitelerde kadın ağırlığı giderek artıyor Özellikle son yıllarda kadın öğrenci sayılarındaki artış, kadın öğretim elemanları sayılarına da yansıyor. Türkiye’de görev yapan 184 bin öğretim elemanının 86 bin 500’ünü kadınlar oluşturuyor. Buna göre kadın akademisyenlerin oranı yüzde 47’ye yükselmiş bulunuyor. Kadınların akademideki üretkenlikleri de rakamlara yansıyor. 2024 yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu verilerine göre kadınlar, 2023 yılında 24 bin 186 bilimsel yayına imza attı.
AKADEMİNİN YARISI KADINLARDAN OLUŞUYOR‘KADINLARIN ÜNİVERSİTEYE ERİŞİMLERİNDE İYİ NOKTADAYIZ’
Türkiye’deki üniversitelerde 3 milyon 873 bin kadın, 3 milyon 457 bin erkek öğrenci öğrenim görüyor. Böylece yükseköğretime kayıtlı öğrenci sayısında kadınların oranı yüzde 53’e ulaştı. Üniversitelerde önlisans düzeyinde öğrenim görenlerin yüzde 54’ü, lisans düzeyinde öğrenim görenlerin yüzde 52’si, yüksek lisans düzeyinde öğrenim görenlerin yüzde 50’si, doktora düzeyinde öğrenim görenlerin ise yüzde 51’i kadınlardan oluşuyor.
Türkiye’deki üniversitelerde profesörlerin yüzde 35’i, doçentlerin yüzde 43’ü, doktor öğretim üyelerinin ise yüzde 48’i kadınlardan oluşuyor. Akademide kadın araştırma görevlileri ile kadın öğretim görevlisi sayısı da dikkat çekiyor. Kadınlar araştırma görevlisi kadrolarında yüzde 55, öğretim görevlisi kadrolarında ise yüzde 52 oranıyla son yıllardaki yükselişini sürdürüyor. Yükseköğretim
Kurulu (YÖK
) Başkanı Erol Özvar
, son yıllarda kadınların yükseköğretime erişiminde önemli gelişmeler kaydettiklerini belirterek, “Ülke olarak kadın öğrencilerimizin üniversiteye erişimi konusunda oldukça iyi noktadayız. Türkiye’de yükseköğretimin yaygınlaşmasıyla kadın okullaşma oranı erkek okullaşma oranının önüne geçti” dedi.