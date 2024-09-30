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Akademide başarı elde etmenin yolları neler? Yeni başlayanlara Rektör’den tavsiyeler

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#Konuk Yazar#Prof. Dr. Mustafa Kurt#Yeni Başlayanlara Rektör’Den Tavsiyeler
Akademide başarı elde etmenin yolları neler Yeni başlayanlara Rektör’den tavsiyeler
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2024 12:11

Bu yıl tamamlanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ardından milyonlarca öğrenci hayallerindeki üniversiteye kavuştu. Çiçeği burnundaki yeni öğrenciler, ‘üniversiteli oldum’ heyecanı ile geleceklerini belirleyecek önemli adımları atmaya başladı.

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Ancak bu adımların başarıya ulaşması için öğrencilerin üniversite hayatlarında dikkat etmesi gereken belli başlı noktalar var. Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt, üniversitenin sadece derslerden ibaret olmadığını aynı zamanda öğrencilere gelecekleri için önemli fırsatlar sunan bir süreç olduğunu dile getiriyor. Prof. Dr. Kurt, hürriyet/eğitim sayfasında kaleme aldığı yazısında üniversiteye yeni başlayanların başarıya ulaşmak için nelere dikkat etmesi gerektiğini sıralıyor.

Prof. Dr. Mustafa Kurt’un yazısını okumak için tıklayın.

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#Konuk Yazar#Prof. Dr. Mustafa Kurt#Yeni Başlayanlara Rektör’Den Tavsiyeler

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