Akademide başarı elde etmenin yolları neler? Yeni başlayanlara Rektör’den tavsiyeler

Haberin Devamı

Ancak bu adımların başarıya ulaşması için öğrencilerin üniversite hayatlarında dikkat etmesi gereken belli başlı noktalar var. Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt, üniversitenin sadece derslerden ibaret olmadığını aynı zamanda öğrencilere gelecekleri için önemli fırsatlar sunan bir süreç olduğunu dile getiriyor. Prof. Dr. Kurt, hürriyet/eğitim sayfasında kaleme aldığı yazısında üniversiteye yeni başlayanların başarıya ulaşmak için nelere dikkat etmesi gerektiğini sıralıyor.

Prof. Dr. Mustafa Kurt’un yazısını okumak için tıklayın.