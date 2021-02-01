Akacak Kan Damarda Durmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Türkçede pek çok özel ve etkili atasözleri bulunur. Bu atasözleri içerisinde akacak kan damarda durmaz en yaygın kullanılan örnekler içerisinde yer almaktadır. Cümle içerisinde ya da tek başına kullanım imkanı sağlayan bu atasözünün, amaca göre etkili bir anlamı bulunmaktadır.

Akacak Kan Damarda Durmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Akacak kan damarda durmaz atasözünün anlamı; bir musibetle karşılaşmak veya bir zarara uğramak üzerine, ne yapılırsa yapılsın bunun önüne geçilemeyeceği anlamına gelmektedir. Özellikle nasıl bir önlem alınırsa alınsın kaderin önüne geçilemeyecek, bir durum olacak ise onun yaşanacağı üzerine ifade edilmektedir.

Akacak Kan Damarda Durmaz Atasözünün Kullanımı

Cümle içerisinde ya da herhangi bir duruma bağlı olarak tek başına akacak kan damarda durmaz atasözünü kullanmak mümkün.

‘’Bu konuda ne yaparsak yapalım akacak kan damarda durmaz.’’