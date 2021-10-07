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Ak Sungur Nedir, Nerede Yaşar Ve Nasıl Beslenir? Sungur Kuşu (Akdoğan) Özellikleri Ve Türleri

#Sungur Kuşu#Kuş
Ak Sungur Nedir, Nerede Yaşar Ve Nasıl Beslenir Sungur Kuşu (Akdoğan) Özellikleri Ve Türleri

Dünya çapında birçok değişik kuş türü bulunmaktadır. Bunlar içerisinde ise Aksungur merak edilen ve internetten araştırılan hayvanlar arasında geliyor. Peki, Ak sungur nedir, nerede yaşar ve nasıl beslenir? Sungur kuşu (Akdoğan) özellikleri ve türleri hakkında detayları derledik.

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 Kuş türleri içerisinde bulunması ile beraber Aksungur, birçok değişik özelliği üzerinden de öne çıkmaktadır. Aynı zamanda değişik türleri bulunur ve farklı bir yaşam üzerinden değişik şekilde beslenirler. Özel hayvan türleri arasında geldiğini ifade etmek mümkündür.

 Ak Sungur Nedir?

 Ak Sungurlar aynı zamanda akdoğanlar olarak bilinmektedir. Doğangiller familyasında bulunurlar ve cinsi çok büyük, iri bir kuş türüdür. Aynı zamanda geniş gövdeli olan ak sungurlar yırtıcı hayvan türleri içerisinde yer almaktadır. Kanatlarını genellikle düz biçimde tutarlar ve bu şekilde süzülmek suretiyle uçarlar. Diğer yandan dünyanın en önemli ve en yetenekli, aynı zamanda en güçlü yırtıcı kuş türleri içerisinde yer aldığını ifade etmek mümkün.

 Ak Sungur Nerede Yaşar?

 Ak Sungurlar dünyanın birçok farklı bölgesinde yaşayan hayvan çeşitleri içerisinde gelmektedir. Özellikle Kuzey Amerika Adaları ile beraber Asya ve Avrupa'nın farklı bölgelerine dağılım göstermiş kuş türleri içerisinde bulunurlar. Genelde bulundukları bölge itibariyle yerli hayvan türleri olarak öne çıkarlar. Ancak bazı Aksungur çeşitleri üreme mevsimi dışında göçebe bir yaşam sürdürürler. Bu sebepten dolayı dünyanın farklı bölgelerine göç ederler ve burada üremek için yeni bir yaşam kurarlar.

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 Ak Sungur Nasıl Beslenir?

 Genel olarak Aksungur kuş türleri avlarını havada yatay bir şekilde takip etmek suretiyle öncelikle izler. Daha sonra gerçekleştirdiği alçak takibi alçak uçuş üzerinden devam ettirir ve avını yakalar. Bu bağlamda yırtıcı bir kuş olması ile beraber birçok farklı hayvan türü ile beslendiğini söylemek mümkün. Bunlar içerisinde küçük memeli hayvan türleri, kar tavuğu ya da yaban sıçanı yer almaktadır. Avlarının özellikle nerede ve hangi bölgede olduğuna iyi bilirler. Bu doğrultuda seçmiş oldukları bölge üzerinden yatay bir uçuş ile beraber düz bir kanat açıklığı eşliğinde takip sürecini gerçekleştirirler. Keskin bakışları ve yırtıcı yetenekleri üzerinden hızlı şekilde abone etkisiz hale getirirler.

 Sungur Kuşu (Akdoğan) Özellikleri

 Sungur kuşları birçok değişik özellikleri ile beraber ön plana çıkan hayvan türleri arasında gelmektedir.

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 - Sungur kuşları aynı zamanda Akdoğan olarak ifade edilir.

 - Şahin büyüklüğündedirler ve iri başlıdırlar.

 - Kanatlarının dip tarafları geniş ve küttür.

 - Aynı şekilde kuyrukları geniş bir yapıya sahiptir.

 - Giysisi çok değişkenlik gösterir.

 - Başı ile beraber üst tarafında siyah benekler eşliğinde farklı renklere sahiplerdir. Bunlar bölgelere göre beyaz, gri ya da koyu gri şeklinde değişkenlik gösterir.

 - Düz bir kanat açıklığına sahiplerdir.

 Bu şekilde yukarıda verilen özellikleri ile beraber Aksungur, yani Akdoğan kuşları ön plana çıkıyor. Dünyanın özellikle birçok farklı bölgesinde bulunan ve aynı zamanda Nadir hayvan türleri içerisinde yer almaktadır.

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 Sungur Kuşu (Akdoğan) Türleri

 Sungur kuşları yani diğer bir ifadeyle Akdoğan kuşları tür açısından değişkenlik gösterir. Ancak bu türler daha çok bulundukları bölge itibariyle ele alınır ve ifade edilirler. Özellikle Grönland ile beraber İzlanda ve İskandinavya şeklinde değişik türleri bulunmaktadır. Elbette bunların dışında Amerika Adaları ve Avrupa ile Asya üzerinden de birçok değişik türe sahip olduklarını söylemek gerekir. Öne çıkan bu türler daha çok üzerindeki renk değişimi ile beraber kendisini gösterir. Siyah leke üzerine özellikle beyaz ve grinin değişik tonları üzerinde farklı akdoğan kuş türleri bulunmaktadır.

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