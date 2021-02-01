Ak Akçe Kara Gün İçindir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Atasözleri ile insanlara öğüt verme ve cümlenin anlamının pekiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bazı atasözleri sıklıkla kullanılır. Ak akçe kara gün içindir atasözü de sıklıkla kullanılan atasözlerinden bir tanesidir. Ak akçe kara gün içindir atasözü ne anlama geliyor ve cümle içinde kullanımı gibi bilgileri derledik.
Bir atasözünün cümlede doğru anlamı ile kullanılabilmesi için anlamının iyi bir şekilde bilinmesi gerekir. Ak akçe kara gün içindir atasözü sıklıkla kullanılsa da çoğu insan anlamını bilmemektedir.
Ak Akçe Kara Gün İçindir Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Türk Dil Kurumuna göre Ak akçe kötü gün içindir anlamı şöyle açıklanmaktadır. Kişilerin maddi olarak zor zamanlar yaşayabileceğini unutmamaları ve bu zor zamanlar için de kenara para ayırmaları gerekmektedir. İnsanların maddi anlamda sıkıntı yaşamaması için birikim yapmaları şarttır.
Birikimlerin doğru zamanda doğru amaç için harcanması gerekir. Zaten birikim yapmanın da amacı budur. İnsanlar bir nevi kendilerini maddi olarak güvenceye almak adına birikim yaparlar.
Ak Akçe Kara Gün İçindir Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Gereksiz şeyler için para harcamadan birikim yapmalısın, ak akçe kara gün içindir.
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