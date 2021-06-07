Ajitasyon nedir? Ajitasyon tanımı ve TDK sözlük anlamı

Ajitasyon kelimesi Fransızca kökenli bir kelime olup duygu sömürüsü yapma anlamına gelmektedir. Başka anlamları da bulunan kelime ayrıca çırpıntı ve körükleme olarak da açıklanmakta, bunun yanı sıra duygu sömürüsü yapma anlamına da gelmektedir.

Ajitasyon Nedir?

Günlük yaşamda çok fazla kullanılmasa da aralıklı olarak duymuş olduğumuz ajitasyon kelimesi, genel olarak insanlar tarafından tam olarak anlamı bilinmemektedir. Ajitasyon kelimesi TDK sözlüğünde en çok aranan ve anlamı merak edilen kelimelerin başında yer alıyor. Ajitasyon kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüğünde 5 farklı anlama gelmektedir. Ajitasyon kelimesi duygu sömürüsü yapma, insanın zihninde ve dünyasında sarsıntı yaratma, körükleme ve çırpıntı demektir.

Ajitasyon Tanımı ve TDK Sözlük Anlamı

Farklı dil kökenli olup Türkçemize gelen ve anlamı farklı olan kelimeler, halk arasında çoğu insanın meraklanmasına ve anlamının öğrenilme ihtiyacının doğmasına yol açıyor. Fransızca kökenli bir kelime olan ajitasyon kelimesi de bunlar arasında yer alıyor. Temel olarak 5 farklı anlamı olduğu bilinen ajitasyon kelimesinin TDK sözlüğüne bakıldığında bir diğer anlamı da bulunmaktadır. Ajitasyon kelimesi kişinin ruhsal gerginliğini dışa vurması sonrasında etrafına karşı saldırganlık durumu anlamına da gelmektedir.