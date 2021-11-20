Aitlik eki nedir ve yapım eki midir? Aitlik eki örnekleri ile konu anlatımı

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Türkçede ''ki'' hem bağlaç hem de aitlik eki olarak kullanılır. Bağlaç olarak kullanılan ''ki'' ayrı, aitlik eki olan ''ki'' ise ayrı yazılır.

Örnekler:

1- Başına kötü bir şey geleceği belliydi ki ben onu defalarca uyarmıştım. (Bağlaç)

2- Okuldaki son günümde arkadaşlarımla tek tek vedalaştım. (İyelik eki)

Aitlik Eki Nedir?

İsim tamlamalarında ve zaman - yer bildiren cümlelerde kullanılan aitlik eki, cümle içindeki nesnelerin kime ait olduğunu bildirir. Türkçede sadece ''ki'' eki aitlik eki olarak kullanılır. Bu ek bazı sözcüklerde ismin bulunma eki olan -de ile birlikte kullanılır. Örneğin: ''Kütüphanedeki'' ''Sınavdaki'' ''Çarşıdaki''

Aitlik Eki Yapım Eki midir?

Yapım eki, sonunu getirildiği kelimelerin anlamlarını değiştirir. Aitlik ekleri ise yer ve zaman bildirir. Aynı zamanda bir ismin yerini tutan -ki ekleri, kelimenin anlamını değiştirmediği için yapım eki değildir.

Aitlik Eki Örnekleri ile Konu Anlatımı

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A- Zaman Bildiren Aitlik Ekleri

1- Bugünkü maçta ikinci yarı oyuna giren yıldız futbolcu iki gol attı.

Bugün - Bugünkü

2- Yarınki sınavda sana da arkadaşlarına da bol şans.

Yarın - Yarınki

3- Geçen ayki toplantıda söylediğim her şeyin arkasındayım.

Ay - Ayki

4- Bu haftaki dersimizde Simple Present Tense konusunu işleyeceğiz.

Hafta - Haftaki

5- Eylül ayındaki buluşmamız çok daha sönük geçmişti.

Ay - Ayındaki

B- Yer Bildiren Aitlik Ekleri

1- Buradaki iki katlı binayı yıkıp yerine büyük bir alışveriş merkezi yapacaklar.

Burada - Buradaki

2- Maalesef mezun olduktan sonra fakültedeki hiçbir arkadaşım benimle iletişime geçmedi.

Fakülte - Fakültedeki

3- Önümüzdeki ay Şarköy'deki akrabalarımızı ziyarete gideceğiz.

Şarköy - Şarköy'deki

4- Duvardaki tabloları yenilemenin zamanı geldi de geçiyor bile.

Duvar - Duvardaki

5- Kömürlükteki tahta sandıkları kırmama yardımcı olur musun?

Kömürlük - Kömürlükteki

6- Ne yaparsam yapayım içimdeki öfke bir türlü dinmek bilmiyor.

İçim - İçimdeki

C- İsim Tamlamalarında Kullanılan Aitlik Ekleri

1- Sıranın üstündeki kırmızı kalemi gördünüz mü?

Sıranın üstündeki

2- Panonun altındaki yazıları sen mi çıkardın?

Panonun altındaki

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3- Şu mağazanın yanındaki boş dükkan kiralık mı satılık mı?

Mağazanın yanındaki

4- Abimin bilgisayarındaki oyunları senin bilgisayarına yüklememiz için hard disk gerekiyor.

Abimin bilgisayarındaki

5- Ahmet'in yanındaki çocukları daha önce gördün mü?

Ahmet'in yanındaki

6- Şu dükkanın karşısındaki mağazada iki yıl boyunca çalıştım.

Dükkanın karşısındaki

D- Zamirlerde Kullanılan Aitlik Ekleri

1- Senin kıyafetin çok güzel görünüyor, benimki ise çok özensiz.

Benim - Benimki (Elbise kelimesinin yerine kullanılmış)

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2- İkisinin de yüzüğü güzel ama onunki daha pahalı ve değerli görünüyor

Onun - Onunki (Yüzük kelimesinin yerine kullanılmış)

3- Bizimki yine tek başına oturmuş, kara kara düşünüyor.

Bizim - Bizimki (O zamirinin yerine kullanılmış)

4- Zillerin üstünde isim yazmadığı için sizinkini hep karıştırıyorum.

Siz - Sizinki (Zil kelimesinin yerine kullanılmış)

Not: Aitlik ekleri birçok deyim ve atasözünde de kullanılır. Örneğin:

''Tencere dibin kara, seninki benden kara.'' Senin - Seninki