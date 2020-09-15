AİS e-Devlet’te
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), e-Devlet’e taşındı. Adaylar ÖSYM Başvuru Merkezlerine gitmeden AİS’e kayıt olabilecek ve e-Devlet şifreleriyle ‘e-Devlet Kapısı’ uygulaması üzerinden sisteme kayıt olabilecekler.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nin (AİS), e-Devlet’e taşındığını bildirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Aygün, şöyle konuştu:
“Adaylarımızın işlemlerini kolaylaştırmak ve taleplerine çözüm üretmek için durmadan çalışıyoruz. Adaylarımız için önemli bir yeniliğimizi daha sizlerle paylaşmak istiyorum. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) e-Devlet'e taşındı. Artık adaylarımız ÖSYM Başvuru Merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olabilecekler. Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar, e-Devlet şifreleriyle “e-Devlet Kapısı” uygulaması üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olabileceklerdir. e-Devlet şifresiyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (//ais.osym.gov.tr ) giriş yapan adaylar, burada yer alan "E-Devlet ile Kayıt Ol" seçeceğine tıklayarak herhangi bir sınav başvurusundan bağımsız olarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olabilecekler. e-Devlet şifresiyle “e-Devlet Kapısı” uygulaması üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeden Başkanlığımızca uygulanan herhangi bir sınava bireysel olarak internet üzerinden başvurularını yapabileceklerdir.”
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