Ailemle Eğitim Yolculuğum projesi başlıyor

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MEB tarafından yapılan açıklamaya göre; proje, öğrencilerin çok yönlü gelişimlerini desteklemek amacıyla uygulanacak. Böylece Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ailelerin eğitim süreçlerine etkin katılımıyla öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da gelişiminin teşvik edilmesi, okul-aile ilişkisinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Ayrıca ailelerin çocuklarıyla daha derin bağlar kurmaları, kaliteli zaman geçirmeleri de projenin hedefleri arasında yer alıyor.

OKULLARDA KURUL OLUŞTURULACAK

“Ailemle Eğitim Yolculuğum” projesi etkinlikleri; öğrencilerin ilgi, istek, ihtiyaç ve yetenekleri göz önünde bulundurularak belirlenecek ve gönüllülük esasına dayalı olacak. Faaliyetler, velilere maddi yük getirmeyecek şekilde planlanacak. Etkinliklerin planlanması amacıyla okullarda “Ailemle Eğitim Yolculuğum Etkinlikler Kurulu” oluşturulacak. Kurul; öğretmenler, öğrenciler, okul aile birliği ve gönüllü velilerle iş birliği yaparak etkinliklerin verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak.

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KİTAP OKUMADAN SPORA

“Ailemle Eğitim Yolculuğum” projesi kılavuzunda öğrencilerin ebeveynleriyle katılabilecekleri çeşitli etkinlikler önerildi. “Ailemle Kitap Okuyorum” konu başlığında ailelerin çocuklarıyla birlikte kitap okuması teşvik edilecek. Ayrıca gönüllü velilerin katılımıyla kitap tahlili etkinlikleri düzenlenecek ve okul rehber öğretmenlerin desteğiyle “bibliyoterapi atölyesi” yapılacak. “Ailemle Spor Yapıyorum” başlığı altında aile ve çocuklar birlikte spor etkinliklerine katılacak. Etkinliklerde, geleneksel çocuk oyunları, futbol, voleybol, basketbol maçlarının yanı sıra e-spor etkinlikleri de yer alacak. “Ailemle Sahnedeyim” bölümünde okulda “aile sahnesi” isimli salon programları düzenlenecek. Programda, sahne etkinlikleri gönüllü veliler tarafından gerçekleştirilecek.

AİLE İLE SANAT GÜNÜ

“Ailemle Okul Günü” kısmında aileler ve çocuklar; resim ve el sanatları, seramik boyama gibi etkinliklerde birlikte vakit geçirecekler. Ayrıca geleneksel çocuk oyunlarıyla fiziksel aktivite ve sosyal etkileşim teşvik edilecek. “Ailemle Doğa Günü”nde aileler ve çocukları çevre bilincini artıracak doğa etkinliklerine yönlendirilecek. “Ailemle Sanat Günü”; hikâye yazma, resim ve kolaj çalışmaları gibi sanatsal etkinliklere teşvik edecek olup böylelikle tiyatro, sinema ve müze gezileriyle kültürel deneyimler zenginleştirilecek. Etkinlik sonunda ortaya çıkan eserler sergilenerek çocukların özgün düşünceleri ve sanata olan ilgisi desteklenecek.

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TECRÜBELER AKTARILACAK

“Aileler Yarışıyor”un içeriğinde veliler arasında resim, şiir, satranç, mangala gibi akıl ve zekâ oyunları, bulmaca, sudoku, yapboz, masa tenisi gibi farklı disiplinlerde yarışmalar yer alacak. Jüri üyelerinin tamamı öğrencilerden oluşacak. “Tecrüben Yol Göstersin” alt başlığında ise okula davet edilen veliler, öğrencilerle başarı hikâyelerini paylaşacak ve meslekleriyle ilgili önemli deneyimlerini anlatacak.