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Ailemle Eğitim Yolculuğum kılavuzu yayımlandı

Güncelleme Tarihi:

#MEB#Ailemle Eğitim Yolculuğum#Milli Eğitim Bakanlığı
Ailemle Eğitim Yolculuğum kılavuzu yayımlandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2024 12:32

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), ebeveynlerin çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla ilkokul ve ortaokullarda başlattığı "Ailemle Eğitim Yolculuğum Projesi" için örnek etkinlikler içeren kılavuz yayımlandı. Ailemle Eğitim Yolculuğum kılavuz kitabına MEB’in internet sitesi üzerinden erişilebiliyor.

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MEB’den yapılan açıklamada, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında; ailelerin eğitim süreçlerine etkin katılımıyla öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da gelişiminin teşvik edilmesi, okul-aile ilişkisinin güçlendirilmesi hedefleniliyor.

Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda öğretim programlarının yanında okul-aile iş birliği içerisinde sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda öğrencilerin gelişimini desteklemek, ebeveynlerin çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmelerini sağlayarak sosyal etkileşimi artırmak amacıyla ilkokul ve ortaokullarda uygulanmak üzere Ailemle Eğitim Yolculuğum Projesi hazırlandı” denildi. Projenin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla hazırlanan Ailemle Eğitim Yolculuğum kılavuzu da uygulanabilecek örnek etkinlikleri içeriyor. Kılavuzda aileyle kitap takvimi oluşturma, beraber spor yapma ya da sahne gösterileri organize etme gibi uygulamalar yer alıyor.

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Ailemle Eğitim Yolculuğum kılavuzu için tıklayın.

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#MEB#Ailemle Eğitim Yolculuğum#Milli Eğitim Bakanlığı

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