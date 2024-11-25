Ailemle Eğitim Yolculuğum kılavuzu yayımlandı

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MEB’den yapılan açıklamada, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında; ailelerin eğitim süreçlerine etkin katılımıyla öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da gelişiminin teşvik edilmesi, okul-aile ilişkisinin güçlendirilmesi hedefleniliyor.

Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda öğretim programlarının yanında okul-aile iş birliği içerisinde sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda öğrencilerin gelişimini desteklemek, ebeveynlerin çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmelerini sağlayarak sosyal etkileşimi artırmak amacıyla ilkokul ve ortaokullarda uygulanmak üzere Ailemle Eğitim Yolculuğum Projesi hazırlandı” denildi. Projenin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla hazırlanan Ailemle Eğitim Yolculuğum kılavuzu da uygulanabilecek örnek etkinlikleri içeriyor. Kılavuzda aileyle kitap takvimi oluşturma, beraber spor yapma ya da sahne gösterileri organize etme gibi uygulamalar yer alıyor.

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Ailemle Eğitim Yolculuğum kılavuzu için tıklayın.