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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 14.02.2021 - 11:15 | Son Güncelleme:

Ailelere uygunsuz içerik uyarısı

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Ailelere uygunsuz içerik uyarısı
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), salgın hastalık ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evde kalan çocukların internette geçirdiği zamanın arttığına dikkati çekerek, uygunsuz içerikler konusunda ebeveynlere uyarıda bulundu.

MEB’in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, salgın ve kısıtlamalar nedeniyle günün büyük bölümünü evde geçiren çocukların bilgisayar kullanım sürelerinin arttığı belirtildi. Çocukların ders dışı zamanlarda video izledikleri platformların aileler tarafından takibinin ve uygunsuz içerikleri bildirmelerinin çok önemli olduğu ifade edilen paylaşımda, sakıncalı olduğu düşünülen videonun, yayınlayan internet sitesine nasıl bildirilebileceğiyle ilgili görsele de yer verildi.

Ailelere uygunsuz içerik uyarısı

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