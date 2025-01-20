Aileler sömestrde çocuklarıyla nasıl vakit geçirmeli?

Haberin Devamı

3 Şubat Pazartesi gününe kadar okuldan uzak kalacak olan çocuklar, tatil planlarını şu günlerde uygulamaya başladı. Fakat uzmanlar, bu süre zarfında çocukların özellikle aileleriyle vakit geçirmesini önererek bu sayede onların ebeveynleriyle daha güçlü ilişkiler kurabileceğinin altını çiziyor. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Yalçın, tatil boyunca ailelerin çocuklarıyla ev dışında etkinlikler planlaması gerektiğini söylüyor. Prof. Dr. Yalçın, hürriyet/eğitim sayfasında kaleme aldığı yazısında anne ve babaların, çocuklarıyla hangi aktiviteleri gerçekleştirebileceğini ve bunların onlara sunacağı katkıları anlatıyor.

Prof. Dr. İlhan Yalçın’ın yazısını okumak için tıklayın.