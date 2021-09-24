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Aile Türleri Ve Çeşitleri Nelerdir? Geniş Aile, Modern Aile, Kök Aile Özellikleri Nelerdir?

Aile Türleri Ve Çeşitleri Nelerdir Geniş Aile, Modern Aile, Kök Aile Özellikleri Nelerdir

Resmi nikahlı eşlerden ve çocuklardan oluşan toplumun en küçük birimine aile denir. Aileler çocuk sayısına ve yaşam tarzına göre türlere ayrılır. Karı, koca ve tek çocuktan oluşan ailelere, çekirdek aile adı verilir. Aile türleri ve çeşitleri nelerdir? Geniş aile, Modern Aile, Kök aile özellikleri nelerdir detayları ile derledik.

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Bir topluluğum aile olarak nitelendirilmesi için aralarında kan bağı bulunması gerekir. Aileler çocukların toplumsal ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdür. 

 Aile Türleri ve Çeşitleri Nelerdir? 

 Aile, üye sayılarına ve yaşan standartlarına göre dörde ayrılır. 

 1- Çekirdek Aile

 2- Geniş Aile (Geleneksel Aile)

 3- Kök Aile

 4- Modern Aile

 Geniş Aile, Modern Aile ve Kök Aile Özellikleri Nelerdir? 

 1- Modern Aile: 

 2000'li yılların başından itibaren sosyoloji biliminde aile kavramı yeniden ele alınmış ve çağın gerekliliklerine uygun bir şekilde tanımlanmıştır. Bu yıllarda ortaya çıkan modern aile kavramında hem sosyo-kültürel hem de ekonomik kıstaslar baz alınmıştır. 

 Modern aileler genellikle karı, koca ve bir çocuktan oluşur. Bu bağlamda çekirdek ailelere benzeyen modern aileler, cinsiyet eşitliğine dayalıdır. Eşlerin ikisi de çalışır ve ekonomik bağımsızlığını elinde bulundurur. Günümüzde, modern aileler aynı zamanda demokratik olarak nitelendirilir. Evi ve aileyi ilgilendiren tüm konularda çocukların da görüşü alınır ve çoğunluğun kararına göre hareket edilir. 

 2- Geniş Aile: 

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 Geniş aile, geleneksel ve ataerkil bir yapıya sahiptir. İki ya da üç çocuktan oluşan geniş ailelerde anne, baba ve kardeşler akrabalık bağı bulunan diğer kişilerle aynı çatı altında yaşayabilir. Geniş ailenin diğer fertleri dede, amca, dayı ve teyzedir. 

 Geniş aile, modern ailelerden farklı olarak metropollerden ziyade kırsal kesimde yaygındır. Ataerkil bir yapıya sahip olan geniş ailelerde baba, amca ve dayı söz hakkına sahiptir. 

 3- Kök Aile: 

 Çocukların evlenip kendi ailelerini kurana kadar birlikte yaşadıkları ailelerine kök aile denir. Kök ailelerde belli başlı kurallar vardır ve her bir aile üyesinin bu kurallara riayet etmesi gerekir. Genellikle çocuklar evlenene kadar ekonomik bağımsızlığa sahip olmadığı için söz hakkı anne babaya aittir.

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