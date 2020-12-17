Aile Hekimi nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Aile Hekimi olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Sağlık, insan yaşamı için en önemli ve en başta gelen değer. Birçok sağlık sorunu ile karşı karşıya kaldığımız günümüzde geçmişte olduğu gibi ilk başvurduğumuz doktorlar en yakımızdaki aile hekimlerimiz. Aile hekimliği, zor ve sorumluluğu ağır bir meslek olmasının yanında son derece saygı ve sevgi duyulan bir meslek olarak tercih ediliyor. Pek çok gencin kariyer hedeflerinde yer alan aile hekimliği çok çalışma ile ulaşılabilecek kutsal bir meslek.

Aile Hekimi Nedir?

Aile Sağlığı Merkezlerinde hizmet veren aile hekimleri, sağlık sisteminin ilk basamağında görev alan hekimlerdir. Aile hekimleri, kişilerin sağlık durumlarını inceleyen, tedavi eden, tedavi için gerekli ilaçları yazan ve hastalıkların gelişmesini önlemek için düzenli sağlık taramalarını yapan doktorlardır.

Aile hekimi, başka bir uzmanlık alanını gerektiren ciddi hastalıkları konunun uzmanı olan hekime ya da uygun bir kliniğe yönlendirir. Aile hekimleri, uzmanların aksine genel pratisyen hekimlerdir. Ailelerin sağlığının korunması için oluşturulan bir meslek grubudur. Aile hekimleri, her yaştan hastalara bakmakla yükümlü olup bu hastalara bakmak üzere eğitim gören hekimlerdir.

Aile Hekimi Ne İş Yapar?

Aile hekimleri; çok yönlü bir sağlık hizmeti verirler. Her yaş grubundan insanların çeşitli sağlık sorunlarının tespiti, ilaç ve rapor yazma hizmetini sunmak, hastalık tanısı koymak, tedavi için yönlendirme kapsamında hastaneye, uzman hekime sevk etme işlemlerini gerçekleştirmek aile hekimlerin yaptıkları başlıca işlerdir. Sağlık problemlerinin önlenmesi ile çeşitli hastalıkların tespiti için çalışırlar. Hastaların sağlık durumlarını dikkatli bir şekilde incelerler ve gerekli gördükleri hallerde uzman doktora yönlendirme yaparlar.

Aile Hekimi Nasıl Olunur?

Aile hekimi olmak isteyenler, hangi aşamalardan geçmeleri gerektiği konusunu merak ediyorlar. Aile hekimi olmak için eğitim süreçleri şekilde:

- Üniversitelerin tıp fakültelerinden mezun olmak,

- Tıp bölümünden mezun olarak pratisyen unvanı kazanan kişiler için aile hekimliği eğitim programına kayıt olmak,

- Aile hekimliği eğitim programını tamamlayarak " Aile Hekimi Sertifikası" almak,

- Üniversitelerin tıp fakültelerine bağlı olan Aile Hekimliği Anabilim dalını bitirmek,

- Tıpta uzmanlık sınavı (TUS) ile herhangi bir dalda uzmanlık kazanmak ve aile hekimliği eğitimi almak.

Aile Hekimi Olma Şartları Nelerdir?

Aile hekimi olmak için aranan 6 yıllık tıp fakültesi eğitiminin ardından 3 yıl aile hekimliği eğitimi alan kişiler ve tıp fakültesi aile hekimliği ana bilim dalı bölümü mezunu olan kişiler bu şartları taşımaktadır. Bu şartların dışında aile hekimlerinin taşıması gereken nitelikler şöyle sıralanabilir:

- Dinleme ve konuşma becerisine haiz olmak,

- Güçlü bir iletişim yeteneği,

- Ekip çalışmasına yatkın olmak,

- Tıp alanındaki gelişmeleri yakından takip etmek,

- Hastalara din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin eşit bir şekilde davranmak.

Aile Hekimi Görevleri Nelerdir?

- Hastalıklara tanı koymak ve bir uzmana gerekli hallerde yönlendirmek,

- Tedaviyi doğru bir şekilde reçete etmek,

- Hasta öykülerini almak ve tanı testleri yapmak ya da talep etmek,

- Aile sağlık merkezlerine kayıtlı kişilere periyodik sağlık muayenesi yapmak,

- Yaşlı, engelli, yatalak vb. durumdaki hastalara evde sağlık hizmeti sağlamak,

- Aşıları uygulamak ya da aşı takip muayeneleri yapmak,

- Hastalıkların önlenmesi hususunda hastaları eğitmek,

- Doğumdan itibaren hasta kayıtlarını tutmak ve takibini yapmak,

- Hamile kadınlara doğum öncesi ve sonrası bakım sağlamak,

- Hizmet içi eğitimlere katılmak.

Aile Hekimi Maaşları Ne Kadar?

Aile hekimlerinin maaşları; evli, bekar olmalarına ve çocuk sayısı gibi çeşitli etkenlere bağlı olarak farklılıklar göstermektedir. 2020 yılındaki aile hekimi için güncel maaş aralığı 5.500-TL ile 7.500-TL arasında bulunmaktadır.

Aile Hekimi İçin İş İmkanları Nelerdir?

Aile hekimi eğitimini tamamlayan ya da aile hekimi bölümünden mezun olan tıp fakültesi mezunları, Aile Sağlık Merkezlerinde göreve başlarlar.