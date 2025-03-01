‘Aile Eğitim Bülteni’nin yeni sayısı yayımlandı

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Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan bülten, çocukların aileleriyle geçirdiği zamanı daha verimli değerlendirmelerine katkı sağlamak amacıyla her ay farklı bir konuya odaklanıyor. Bu kapsamda, okul öncesi eğitim çağındaki çocukları olan ailelere yönelik olarak hazırlanan bültenin yeni sayısı, ‘Sağlıklı Yaşam’ temasıyla yayımlandı. Yeni sayıda kişisel hijyen ve temizlik, sağlıklı beslenme, aktif yaşam, fiziksel hareket, uyku düzeni ve dinlenme alışkanlıkları gibi konular ele alındı. Ayrıca, çocuklara sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırırken ailelerin de faydalanabileceği ‘Sağlıklı Yaşam Çizelgesi’ ve ‘Sağlıklı Yaşam Çizelgesi Kullanım Yönergesi’ hazırlandı.

Aile Eğitim Bülteni için tıklayınız..