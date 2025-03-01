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‘Aile Eğitim Bülteni’nin yeni sayısı yayımlandı

Güncelleme Tarihi:

#MEB#Aile Eğitim Bülteni#Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
‘Aile Eğitim Bülteni’nin yeni sayısı yayımlandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2025 11:58

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, okul öncesi eğitim kademesindeki çocukların ailelerine yönelik hazırlanan Aile Eğitim Bülteni'nin yeni sayısı, ‘Sağlıklı Yaşam’ temasıyla yayımlandı.

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Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan bülten, çocukların aileleriyle geçirdiği zamanı daha verimli değerlendirmelerine katkı sağlamak amacıyla her ay farklı bir konuya odaklanıyor. Bu kapsamda, okul öncesi eğitim çağındaki çocukları olan ailelere yönelik olarak hazırlanan bültenin yeni sayısı, ‘Sağlıklı Yaşam’ temasıyla yayımlandı. Yeni sayıda kişisel hijyen ve temizlik, sağlıklı beslenme, aktif yaşam, fiziksel hareket, uyku düzeni ve dinlenme alışkanlıkları gibi konular ele alındı. Ayrıca, çocuklara sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırırken ailelerin de faydalanabileceği ‘Sağlıklı Yaşam Çizelgesi’ ve ‘Sağlıklı Yaşam Çizelgesi Kullanım Yönergesi’ hazırlandı.

Aile Eğitim Bülteni için tıklayınız..

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#MEB#Aile Eğitim Bülteni#Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

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