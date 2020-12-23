Aile Danışmanı nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Aile Danışmanı olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Kamu üzerinden ya da özel sektörde çalışma imkanı bulunan aile danışmanı belli başlı eğitim süreçleri nezdinde kazanım gerçekleştirilen bir meslektir. Özellikle saygın ve oldukça geniş bir iş yelpazesi bulunan meslekler arasında yer aldığı için, pek çok kişinin ilgisini çeken çalışma alanlarından biri olarak öne çıkıyor.

Aile Danışmanı Nedir?

Hem aile içi durumların hem de evli çiftlerin aralarındaki zihinsel ve duygusal durumların çözümünü sağlayabilmek için görev alan kişilere aile danışmanı denir. Bireysel olarak da hizmet veren aile danışmanı günümüzün en önemli mesleklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Aile Danışmanı Ne İş Yapar?

Aile bireylerinin ve evli çiftlerin ev içerisinde yaşadıkları sorunlara çözüm bulmak aile danışmanın işidir. Özellikle hem zihinsel hem de duygusal olarak yaşanabilecek olası problemler karşısında, aldığı eğitim üzerinden aile danışmanı destek verir. Sorunlara aşamalı olarak eğilen aile danışmanı, kişileri dinler ve buna bağlı olarak farklı yöntemler üzerinden yaklaşım gösterir.

Aile Danışmanı Nasıl Olunur?

Aile danışmanı olabilmek için üniversitelerin 4 yıllık belli başlı lisans bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir. Bunlar içerisinde psikoloji, sosyal hizmet, sosyoloji, rehberlik ve psikolojik danışmanlık ya da hemşirelik ve tıp ve çocuk gelişime gibi bölümler öne çıkmaktadır. Aynı zamanda bazı eğitim kurumları ve kurslar kapsamında da aile danışmanı sertifikası alarak bu meslek gerçekleştirilebilmektedir.

Aile Danışmanı Olmanın Şartları Nelerdir?

Aile danışmanı olmanın şartları arasında öncelikle lisans mezunu bir eğitim almak gerekir. Tabii bunların dışında özel kurslar ve eğitim kurumları kapsamında verilen dersler üzerinden de sertifika almak mümkün. Bunların dışında ayrıca belli başlı bazı niteliklere sahip olmak da gerekmektedir.

- Etkili bir iletişim becerisine sahip olmak gerekir.

- Ortaya çıkan problemleri karşı akılcı çözüm yöntemleri bulacak bir kapasiteye sahip olmalıdır.

- İkna becerisi olmalıdır.

- Meslek ahlak ve etiğine uygun şekilde davranılmalıdır.

- Gözlem yeteneği olmalı ve sorunlara karşı etkin bir yaklaşım gerçekleştirilmelidir.

Aile Danışmanı Görevleri Nelerdir?

Yapılan karşılıklı görüşme kapsamında aile ile bir araya gelen aile danışmanı, ortaya çıkmış olan problemleri karşı belli başlı bazı görevleri üstlenir.

- Aile içi üyelerle konuşmak ve sorunları ortaya çıkararak konuyu toparlamak.

- Görüşme ve tez ile beraber gözlem neticesinde aile bireyleri hakkında bilgi toplamak.

- Ev yönetimi, çocuk yetiştirme, finansal problemler ya da boşanma ile ayrılık konusunda danışanlara bilgi sağlamak.

- İleride yaşanacak durumlar karşısında yeniden çözüm bulabilmek için rapor tutma ve kayıt altına almak.

- Madde bağımlılığı olan mahkumlara karşı tedavi hizmetleri ve aile danışmanlığı gerçekleştirmek.

- Boşanma ve velayet konusunda karar verme açısından aile bireylerini incelemek ve gerektiğinde mahkemede İfade vermek.

Aile Danışmanı Maaşları Ne Kadar?

Aile danışmanı maaşları 3000 TL ila 4000 TL arasında değişkenlik göstermektedir. Ancak genel olarak aylık ortalama maaş ile alınacak olursa, 3500 TL gibi bir miktarın ön plana çıktığını söylemek mümkün. Tabii kamu kuruluşları ya da özel sektöre bağlı olarak maaşlar farklılık gösterebilmektedir.

Aile Danışmanı İş İmkanları Nelerdir?

Aile danışmanı iş imkanları hem kamu kurum ve kuruluşlarında hem de özel sektör için ön plana çıkıyor. Psikolojik destek sağlayan kurumlarda ve aynı zamanda devlet üzerinden de iş bulmak mümkün.