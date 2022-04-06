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Ahuzar ne demek, ne anlama gelir? TDK'ya ahuzar kelimesinin sözlük anlamı

#Ahuzar Ne Demek#Ne Anlama Gelir#TDK
Ahuzar ne demek, ne anlama gelir TDKya ahuzar kelimesinin sözlük anlamı

Herkesin merak ettiği birçok kelime türü bulunuyor. Türkçe dilindeki sözcüklerin sahip olduğu anlamlar pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Ahuzar sözcüğü de bireylerin ilgisini çeken ve araştırma yaptığı kelimeler arasınadır. Anlam bakımından merak edilen ahuzar sözcüğü bireylerin yakından takip ettiği bir konudur. Ahuzar ne demek, ne anlama gelir? TDK'ya Ahuzar kelimesinin sözlük anlamıyla ilgili tüm detayları derledik.

 

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Eski zamanlardan günümüze kadar gelen ahuzar kelimesi, farklı anlamlara sahiptir. Türkülerde çok görülen ahuzar kelimesinin anlamı TDK'ya göre, ah vah etmek ve sızlanmaktır.

Ahuzar Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Bireylerin karşılaştığı kelime türlerinden biri de, ahuzar kelimesidir. Ahuzar sözcüğünün hangi anlamları taşıdığı konusu çok yakından takip ediliyor. Kendilerini geliştirmek isteyenler ahuzar sözcüğünün doğru anlamlarına ulaşmak istiyor. İnternette aranan bilgilerden biri de, ahuzar sözcüğünün anlamıdır. Sözlüklerden bir cevap bulamayan bireyler, internet sitelerinden yardım alabiliyor. Ahuzar sözcüğü, ah vah etmek ve sızlanmak anlamında kullanılan bir kelimedir.

TDK'ya Göre Ahuzar Kelimesinin Sözlük Anlamı

Ahuzar sözcüğünün doğru anlamlarını öğrenmek için TDK'da bazı araştırmalar yapılıyor. TDK'ya göre anlamı merak edilen ahuzar sözcüğünün birçok anlamı bulunuyor. Ahuzar kelimesi türkülerde duyulabilen bir kelimedir. Özellikle eski türkülerde söz yazan kişiler tarafından kullanılıyordu. Herkesin duyabileceği ahuzar sözcüğünün TDK'ya göre anlamı, sızlanmak ve ağlamaktır. Ah çekmek de, ahuzar sözcüğünün TDK'da bulunan bir anlamıdır.

 

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