Ahuzar ne demek, ne anlama gelir? TDK'ya ahuzar kelimesinin sözlük anlamı

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Eski zamanlardan günümüze kadar gelen ahuzar kelimesi, farklı anlamlara sahiptir. Türkülerde çok görülen ahuzar kelimesinin anlamı TDK'ya göre, ah vah etmek ve sızlanmaktır.

Ahuzar Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

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TDK'ya Göre Ahuzar Kelimesinin Sözlük Anlamı

Ahuzar sözcüğünün doğru anlamlarını öğrenmek için TDK'da bazı araştırmalar yapılıyor. TDK'ya göre anlamı merak edilen ahuzar sözcüğünün birçok anlamı bulunuyor. Ahuzar kelimesi türkülerde duyulabilen bir kelimedir. Özellikle eski türkülerde söz yazan kişiler tarafından kullanılıyordu. Herkesin duyabileceği ahuzar sözcüğünün TDK'ya göre anlamı, sızlanmak ve ağlamaktır. Ah çekmek de, ahuzar sözcüğünün TDK'da bulunan bir anlamıdır.