Ahura ne demek? Ahura kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Değişik anlamları ile beraber kullanılan ve Türkçede bulunan sözcüklerden biri ahura kelimesidir. Her ne kadar çok fazla bilinen bir sözcük olmasa bile özellikle kırsal alanda değerlendirilen bir kelime olarak öne çıkar.

Ahura Ne Demek?

Taşıdığı belli anlamları ile beraber amaca uygun olarak ahura sözcüğü kullanılabilir.

- Hayvanların barındığı yer, ahır, tavla

- Bağlardaki kuvvetli üzüm çubuğu

Bu şekilde yukarıdaki öne çıkan anlamları ile beraber amaca uygun şekilde kullanılabilir.

Ahura Kelimesinin Anlamı Nedir?

Hayvanların barındığı yer ya da ağır anlamı üzerinden ahura kelimesi değerlendirilmektedir. Halk arasında çok kullanılan bir sözcük olmaması ile beraber, daha çok bu işle ilgilenen kişilerin değerlendirdiği bir kelimedir.

TDK'ya Göre Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı aynı şekilde, hayvanların barındığı yer ya da ağır anlamı üzerinden bu sözü kullanılabilmektedir.